Von Monika Schönfeld

Um 10.10 Uhr meldete der Oberst dem Brudermeister Michael Blumenthal: Gefunden! »Direkt aus dem Holter Wald eingeflogen«, scherzte Bezirksoberst Gerd Stöppel, der Altemeier vor der Schützenbruderschaft St. Michael Liemke den Hohen Bruderschaftsorden überreichte. »Ich hefte ihn mal nicht an, sonst kommt er noch beim Fällen der nächsten Eiche abhanden«, sagte Stöppel. Helmut Altemeier (67) nahm die Ehrung in Latzhose und kariertem Hemd entgegen. Immerhin in grüner Latzhose. Helmut Altemeier habe sich als Mitglied diverser Throngesellschaften und im Arbeitskreis Brauchtum einen Namen gemacht und sei bereits mit dem Silbernen Verdienstkreuz ausgezeichnet worden. Das haben am Montag auch Andreas Hauphoff und Dennis Gerhard erhalten.

Treue Mitglieder

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Markus Berenspöhler, Nicole Biedermann, Heinrich Busche, Günter Herfort, Harald Spingat und Adolf Köhler geehrt.

Beförderungen

Befördert wurden zum Gefreiten Ralf Rüterbories, zum Unteroffizier Thomas Fiekens, zum Feldwebel Markus Fleiter, Werner Lüke und Konrad Lüke, zum Oberfeldwebel Manfred Ortjohann und Willi Setter, zum Leutnant Markus Vorderbrügge, zum Oberleutnant Thomas Siemonsmeier, Martin Lüke und Thekla Keimeier, zum Hauptmann Heinrich Sielhorst und Dennis Krieftewirth, zum Major Johannes Mittelteicher, zum Oberstleutnant Kunigunde Jürgenliemke und zum Generalmajor Johannes Liemke.

Jungschützenthron

Jungschützenkönig wurde am Sonntag mit dem 301. Schuss um 19.36 Uhr Viktor Mischke. Die Krone holte sich Dario Winter, das Zepter Daniel Burmester und den Apfel Mirko Görges.