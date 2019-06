Sind auf einer 1000-Kilometer-Glückstour zugunsten krebskranker Kinder: Ralf Heibrok (links) und Frank Dieckmann werden im Laufe einer Woche an 71 Projekte jeweils 3000 Euro überreichen. Menschen aus der Stadt haben dazu beigetragen. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Spenden sammeln und 1000 Kilometer radeln – eine Anstrengung, die nichts ist im Vergleich zu dem, was Eltern für ihre krebskranken Kinder tun. Das sagen Ralf Heibrok und Frank Dieckmann, zwei der Schornsteinfeger, die wieder auf Glückstour sind.

Die »Glückstour« startet zum 14. Mal. Seit zwei Jahren ist sie ein eingetragener und gemeinnütziger Verein mit Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock. Die Aktion der radelnden Schornsteinfeger gilt als erfolgreichste Hilfsaktion, die Bürgermeister Hubert Erichlandwehr vor einem Jahr als Blaupause, also als bestes Beispiel für eine Bürgerstiftung, erkannt hat. »Es gibt immer mal wieder Menschen, die Geld übrig haben und mich fragen, wen sie damit unterstützen können«, sagte Erichlandwehr vor einem Jahr. Die 15 Jahre Erfahrung von Ralf Heibrok hat er genutzt. Die Bürgerstiftung wird demnächst an die Öffentlichkeit treten.

Mehr als zwei Millionen Euro an Spenden gesammelt

Die Glückstour hat bisher mehr als zwei Millionen Euro an Spenden gesammelt und sie ohne irgendwelche Abzüge weitergeleitet. »Obwohl wir dieses Jahr nicht durch Schloß Holte-Stukenbrock fahren, wollen wir den Menschen hier danken, die für die kranken Kinder gespendet haben. Das waren in jüngster Zeit die heimischen Bands ›Men in Field‹ um Dirk Pfeiffer und ›Ginger Mood‹ um Michael Sielhorst, die den Erlös ihres Benefizkonzerts gespendet haben. Das sind die Jungschützen der St.-Achatius-Schützenbruderschaft, der Dorfverein Stukenbrock-Senne, die Bäckerei Wölke und der Zucht-, Reit- und Fahrverein Schloß Holte«, sagt Heibrok. Ziel sei, die Forschung nach neuen Medikamenten gegen Krebs zu fördern und betroffene Kinder und deren Familien zu unterstützen. »Dank der vielen Spenden wurde zur Entdeckung zweier neuer Immuntoxine gegen Leukämie beigetragen«, sagt Heibrok. Außerdem werden mit den Spenden Rehakliniken, Wohnheime und andere Projekte unterstützt, um Kindern Freude und Lebensmut zu schenken.

Dieses Jahr geht die Glückstour von Polch, Koblenz, Limburg über Marburg, Bad Driburg, Einbeck, Duderstadt, Braunschweig, Salzwedel und Schwerin bis nach Rostock. An jeder Station werden Schecks übergeben, allein in Bad Driburg werden 17 Institutionen aus Ostwestfalen-Lippe mit Spendengeldern bedacht.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Einer für alle, alle für einen – das ist das Motto der Schornsteinfeger, die ihre Energie und Freizeit dafür einsetzen, Spenden zu werben, um denen zu helfen, denen es nicht gut geht. Für die Glückstourer liegt das Glück im Geben. Und so geht es anderen auch, die mit ganz kleinen oder großen Beträgen Menschen helfen wollen. Es gibt auch in der Stadt Menschen, die ein bisschen Unterstützung gut vertragen könnten. Und andere, die ein bisschen übrig haben. Eine Bürgerstiftung oder ein Nachbarschaftsverein kann unbürokratisch vermitteln. Schön, dass die Initiative ergriffen wurde.