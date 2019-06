Leuchten und glitzern soll es in der Weihnachtszeit in Schloß Holte-Stukenbrock.

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Es war duster in der Stadt in der Vorweihnachtszeit. Dass andere Städte funkeln und glitzern, Schloß Holte-Stukenbrock zum Großteil finster bleibt, hat zu vielen Protesten geführt. Im Stadtmarketingausschuss am Montag, 24. Juni, ab 18 Uhr im Rathaus soll jetzt Abhilfe geschaffen werden.

»In der Öffentlichkeit ist der Ruf nach einer einheitlichen, geschlossenen Weihnachtsbeleuchtung an den Durchgangsstraßen und den Hauptkreuzungsbereichen laut geworden. Die Einzelhandels- und Wirtschaftsgemeinschaft (EHG) ist vergangenes Jahr mit dem gleichen Ansinnen auf die Stadt zugekommen«, heißt es zur Begründung in der Beschlussvorlage.

Die Stadtverwaltung habe mit der Ortsgemeinschaft Schloß Holte, der Ortsgemeinschaft Stukenbrock und der EHG gesprochen. Es sei deutlich geworden, dass die Weihnachtsbeleuchtung in Schloß Holte zu wünschen übrig lasse.

Die Verwaltung ist auf der Suche nach einer ortsteilübergreifenden Lösung. »Die in Stukenbrock verwendeten Sterne sind im Privatbesitz und können aufgrund ihres Gewichts nicht an Straßenlaternen angebracht werden. Einer Nutzung jener Sterne ergänzend zu einer einheitlichen Orts-Weihnachtsbeleuchtung steht nichts im Wege«, so der Bürgermeister.

Hier geht ein Licht auf

Die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, die folgenden Straßen mit Weihnachtsbeleuchtung auszustatten: Bahnhofstraße, Holter Straße vom Fußgängerübergang (Holter Kirchplatz) bis zur Kreuzung Bahnhofstraße, Holter Straße von Kreuzung Bahnhofstraße bis Zweirad Fulland, Kaunitzer Straße von Kreuzung Bahnhofstraße bis Malinowsky/Schumacher, Hauptstraße von Ampel-Kreuzung Stukenbrock bis zum Kreisverkehr, Bielefelder Straße von Flugplatzstraße bis Ampel-Kreuzung Stukenbrock, Bokelfenner Straße bis Dahlienweg (Sander), Alter Markt, Holter Straße von der Grundschule bis zur Ampel-Kreuzung Stukenbrock, Ottenheide bis Alter Markt, Bokelfenner Straße rund um die Kirche.

Zusätzlich vorgeschlagen war die Ausstattung des Holter Kirchplatzes. Das wurde aber übereinstimmend zurückgestellt, da der Holter Kirchplatz keine Durchgangsstraße ist. Für die Hauptstraße in Stukenbrock ist eine wechselseitige Ausstattung für ausreichend gehalten worden, so dass sich dort die vorab geplante Anzahl der Leuchten halbiert. Bis Montag wollen die drei Organisationen mitteilen, was die Mitglieder zur Weihnachtsbeleuchtung denken.

Kosten ermittelt

Da das Auf- und Abhängen nicht ehrenamtlich übernommen werden kann, soll es öffentlich ausgeschrieben und vergeben werden. Für die jährliche Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung muss mit etwa 15.000 Euro gerechnet werden. Die Investitionen werden sich zwischen 80.000 und 140.000 Euro bewegen. Die Verwaltung schlägt vor, diese Summen in den Haushalt einzustellen.

Im Ausschuss werden Modelle vorgestellt, die Auswahl soll gemeinschaftlich mit den Politikern, den Ortsgemeinschaften und der EHG erfolgen.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Wir ächzen unter sommerlichen Temperaturen und da soll man sich um Weihnachtsbeleuchtung kümmern? Ja, und zwar dringend. Und bloß nicht zu knauserig. Denn in der Jahreszeit, die wegen der Dunkelheit vielen aufs Gemüt schlägt, macht nichts fröhlicher als warmes Leuchten und Glitzern auf der Straße. Viele Beschwerden sind eingegangen, viele verächtliche Bemerkungen hat es gegeben. Das kann sich eine Stadt nicht leisten, dass ihre eigenen Bürger sich darüber beschweren, der Stadtverwaltung sei ihre Stadt nichts wert. Leuchten müssen die Straßen noch dieses Jahr.