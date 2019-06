Heidemarie Poste, Susanne Lillmannstöns und Heike Berenspöhler (von links) sind von Anfang an dabei. Stefanie Meyer (rechts) ist seit Dezember 2016 Leiterin des Kindergartens. Sie begann ihre Arbeit in der Einrichtung im Jahr 1997. Foto: Bernd Steinbacher

Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ein Vierteljahrhundert – das muss gefeiert werden. Der Kindergarten in Liemke besteht seit 1994, und weil die Kinder Pippi Langstrumpf lieben, steht das Sommerfest unter diesem Motto.

Während des Festes am Samstag, 29. Juni, ab 14.30 Uhr wird eine Präsentation zu sehen sein, die auch die Anfänge der Einrichtung zeigt. Der Kindergarten wurde gegründet, da gab es noch nicht einmal das Gebäude. Die ersten Kinder wurden ab August von Leiterin Angelika Krampe und ihrem Team im Liemker Pfarrheim betreut. Im Juli 1995 erfolgte die offizielle Einweihung des Gebäudes an der St.-Michael-Straße. Doch die drei Gruppen reichten wegen der Kinderzahl bald nicht mehr aus. Die vierte Gruppe startete 1996 im Pfarrheim.

" „»Ich bin geblieben, weil es hier so schön ist.«“ Stefanie Meyer "

Stefanie Meyer, jetzige Leiterin der Kindertagesstätte St. Joseph, ist zwar nicht ganz von Anfang an dabei, aber fast. »An meinen ersten Arbeitstagen fand der Umzug der vierten Gruppe, der Igelgruppe, in den Kindergarten statt«, erzählt sie. Ihr Arbeitsbeginn war der 1. August 1997. Da war sie im letzten Ausbildungsjahr als Erzieherin. »Ich bin geblieben, weil es hier so schön ist«, sagt sie.

Sie befindet sich in bester Gesellschaft, denn drei Mitarbeiterinnen sind sogar von Beginn an dabei. Mittlerweile bringen sogar schon erste Eltern, die selbst als Kind hier waren, ihre Kinder in diese Kindertagesstätte.

Stefanie Meyer hat im Vorfeld des 25-jährigen Bestehens alte Fotos und Zeitungsberichte gesichtet, den Werdegang des Kindergartens in einer Präsentation zusammengestellt. Das interessiert bestimmt Eltern und Besucher. So betreute das Team beispielsweise auch Hortkinder, bevor die Offene Ganztagsbetreuung an der Michaelschule eingerichtet wurde.

Pippi Langstrumpf ist wichtig

»Für die Kinder ist Pippi Langstrumpf viel wichtiger«, sagt sie. Deshalb steht in der Einladung ganz deutlich: »Wie alle Klassiker sind wir nicht alt, sondern 25 Jahre jung geblieben. Wir feiern zusammen mit Pippi Langstrumpf Geburtstag!« Deshalb gibt es einen gemeinsamen Schwedentanz und einen Bonbonladen und einen Limostand, wie bei Pippi. »Bei der Tombola unterstützen uns die Eltern. Familie Humann sorgt für Steckenpferdköpfe. Jedes Kind bekommt einen«, sagt Stefanie Meyer. Die Arbeit in Liemke sei gekennzeichnet von einer tollen Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Eltern, Kirche dem Förderverein und dem Träger des Kindergartens, der Katholischen Kindertagesstätte Minden-Ravensberg-Lippe gGmbH.

Derzeit besuchen 84 Kinder den Kindergarten. 60 von ihnen sind über Mittag da. Deren Zahl hat ständig zugenommen, in den Anfangsjahren gab es das nur in kleinerem Maßstab. So gehört zu den Veränderungen auch, dass in der Einrichtung seit knapp sechs Jahren selbst gekocht wird. Ökotrophologin Silke Paul­eikhoff sorgt für leckere Speisen.

Die Arbeit im Kindergarten hat sich nicht zuletzt auch dadurch verändert, dass immer jüngere Kinder die Einrichtung besuchen. Ab 2008 betreuten die Erzieherinnen die ersten Kinder unter drei Jahren. Als der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Zweijährige kam, wurde 2012/2013 der Umbau für den U3-Bereich geplant. Derzeit gibt es vier Gruppen, zwei davon für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, eine für Zwei- bis Sechsjährige und eine für Ein- bis Dreijährige. Alle Plätze für das kommende Kindergartenjahr sind wieder besetzt, es gibt eine Warteliste.