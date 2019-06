Von Monika Schönfeld

»Viele der Gäste kenne ich gar nicht«, staunen Kompaniechef Hans-Jürgen Meyer, Stellvertreter Oliver Brück und Schriftführer Andreas Pankoke. So hat das Familienfest seinen Zweck erfüllt: Leute kennenlernen, ins Gespräch kommen und die Bruderschaft als Gemeinschaft darstellen.

Der Spielmannszug Stukenbrock unter der Stabführung von Norbert Greinert hat den Thron um das Königspaar Thorsten und Verena Auster in die Schützenhalle geleitet. Der Spielmannszug hat immer wieder mit Musikstücken unterhalten, später dann neben der Hüpfburg, die wettersicher in der Schützenhalle aufgebaut war, seine Instrumente präsentiert. »Wir suchen neue Spieler im Alter zwischen 8 und 98 Jahren«, sagt Norbert Greinert. »Wir bieten musikalische Ausbildung mit Notenlehre, kostenlose Instrumente, Spaß im Vereinsleben, Ausflüge, Vereinsfeiern, Eis- und Pizzaessen.« Wer mitmachen möchte an Lyra, Flöte oder Schlaginstrumenten, kann sich telefonisch bei Norbert Greinert unter der Nummer 05207/6224 melden oder per E-Mail: info@spielmannszug-stukenbrock.de. Die Jungs hatten als erstes die Trommeln für sich entdeckt, die Kleineren haben der Lyra Töne entlockt.

Für die Unterhaltung war auch mit dem Zauberer Björn Riegel gesorgt, der Luftballontiere für die Kinder machte. Es gab eine Mal­ecke, ein Wurfspiel und den Baumstamm, in den Jung und Alt mit der spitzen Seite eines Hammers Nägel treiben mussten. »Wir danken den Schützenfrauen, die auch zum 43. Familienfest der Kompanie den Kuchen gespendet haben«, sagt Meyer.