Von Monika Schönfeld

Aus einer Zeitungsmeldung haben die Kursteilnehmer unter der Leitung von Anke Rohde eine Gerichtsverhandlung entworfen, in der die Hintergründe eines Falls beleuchtet werden und die Schuldfrage der beiden Schwestern beurteilt wird. Die Zuschauer werden am Ende als »Geschworene« in das Urteil einbezogen, so dass das Ende der Verhandlung (und damit des Theaterstückes) bis zum Ende offen bleibt.

Die Ausgangslage: 48 Jahre lang war ein Mexikaner in einer dunklen Zelle angekettet, weil seine beiden Schwestern ihn für geisteskrank hielten. Die Behörden befreiten José Gomez. Doch der 72-Jährige starb kurze Zeit später in einer psychiatrischen Anstalt in Zapopan, wie eine Ärztin dort mitteilte. Die Todesursache wird noch untersucht. Die Bewohner des entlegenen Ortes Amacueca hatten vom Geheimnis der beiden Schwestern gewusst, es jedoch fast ein halbes Jahrhundert lang für sich behalten.

Gedichte und Geschichten aus der Schule und aus dem Leben

Während der »Gerichtsverhandlung« auf der Bühne in der Aula des Gymnasiums offenbarte sich, dass José den Machenschaften des Dorfes entfliehen wollte. Unter dem Deckmantel der Kirche agierte ein Drogenkartell. Wer nicht mitmachte, wurde bestraft mit fundamentalistischen Teufelsaustreibungen. Wer Desinteresse an der Kirche zeigte, wurde ausgepeitscht. Josés Vater, Boss des Drogenkartells, wollte die Flucht verhindern, kam dabei um. Josés Schwestern stritten die Freiheitsberaubung ab, bis ein Tagebuch des Toten gefunden wurde, indem alles aufgedeckt wird. Letztlich hat eine Ärztin aus demselben Dorf José eine Überdosis Medikamente verabreicht, die ihn töteten.

Neben diesem ergreifenden Schauspielstück haben die zehn Kursteilnehmer Gedichte und Geschichten aus der Schule und aus dem Leben am Mittwoch vor vollem Haus in der Aula aufgeführt. Der Literaturkurs »Kreatives Schreiben« besteht aus Emily Baumann, Erva Ruman Yamaner, Gentian Berisha, Johanna Tölke, Leon Fortkord, Lina Ising, Melina Henning, Nissa Mehdi, Pheline Wallbaum und Sophia Carl.

Der Kurs hat sich im 1. Quartal des ersten Schulhalbjahres durch Schreibübungen an verschiedene Textsorten herangetastet: Kurzgeschichten, Poetry-Texte, szenische Texte, Glossen und Essays. Das Ziel war, ausgewählte Texte bei einer Veranstaltung am Ende des Schuljahres zu präsentieren.

Am Ende der Aufführung wurde ein Heft mit im Kurs entstandenen Texten an Interessierte verteilt.