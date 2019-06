Von Matthias Kleemann

Hedi, die kleine Tochter von Bastian Schwarz, hat nicht die geringste Berührungsangst. Kein Wunder, Papa hantiert ständig mit solchen Tieren. Aber auch andere Kinder und Erwachsene trauen sich an die harmlose Schlange.

Feuerwehrfest des Löschzugs Schloß Holte Fotostrecke

Foto: Matthias Kleemann

Schwarz, der in Schloß Holte lebt, ist Berufsfeuerwehrmann in Bad Oeynhausen und dort der Leiter der Fachgruppe Tierrettung. Der Schwan im Klärbecken, das Minischwein auf der Landstraße, die Feuerwehrleute aus der Kur­stadt haben schon so manches Tier aus misslicher Lage befreit, sie sind kreisübergreifend unterwegs. Die Kettennatter wurde auf einem Komposthaufen gefunden. Jetzt ist sie Anschauungsobjekt und Maskottchen der Tierretter.

Dem Tier dürfte die Hitze am Sonntag wohl am wenigsten zu schaffen gemacht haben. Trotzdem war die Freifläche am Feuerwehrgerätehaus an der Dechant-Brill-Straße gut gefüllt mit Besuchern. Vor allem Kinder hatten ihre Freude bei den vielen Angeboten, gerade für sie.

800 bis 1000 Besucher am Samstagabend

Da gab es ein Karussell und das Löschhaus, auf das man mit den Schlauch zielen kann, sowie eine Hüpfburg und eine Rollenrutsche. Auch bei den Brandschutzerziehern des Löschzugs waren sie willkommen und durften echte Flammen mit dem Schlauch bekämpfen oder sich in einem verrauchten Zelt mit einer Wärmebildkamera orientieren. Einmal hinter dem Lenkrad eines echten Feuerwehrautos sitzen, auch das war möglich im Rahmen der Fahrzeugschau.

Dazu dirigierte Bob Smith das Städtische Blasorchester. Mittags konnte man sich mit Pommes Frites und Bratwurst oder Gyros sättigen, am frühen Nachmittag wurden die selbst gemachten Torten aufgefahren. Dazu gab es natürlich Kaffee. Dass die kalten Getränke bei den hohen Temperaturen besonders gut gingen, muss nicht betont werden.

Den Auftakt des Festes machte der Samstagabend, an dem es wohl besonders heiß her gegangen ist, selbst wenn der Abend mild war. Aber der Name der Tanzband war Programm: »Burning Guitars«. Es wurde bis 3 Uhr getanzt und gefeiert. »Wir hatten 800 bis 1000 Besucher«, sagt Löschzugführer Fabian Johann-vor-der-Brüggen.