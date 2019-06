Ein Brand im Keller des Einfamilienhauses an der Holter Straße hat das Haus vorerst unbewohnbar gemacht. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Nach einem Brand im Keller am Montag ist das Einfamilienhaus an der Holter Straße unbewohnbar geworden. Das sagt Stadtbrandinspektor Claus Oberteicher. 50 Feuerwehrleute waren an der Holter Straße im Einsatz. Das Ehepaar, das im Haus lebt, hat den Brand bemerkt und um 12.53 Uhr die Feuerwehr gerufen.