Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). So wie er gewirkt hat, hat er die Bühne verlassen – bescheiden und leise. Engelbert Kruse ist am Samstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Den Lehrer, Sänger, Christen und Fotografen zeichnete eine besondere Liebe zur Stadt und zu den Menschen aller Nationalitäten und Religionen aus.

Überall, wo in der Stadt etwas los war, war Engelbert Kruse mit seiner Kamera nicht weit. Aus seinem Archiv mit zigtausend Bildern stellte er Diapräsentationen zusammen, um andere auf die Schönheit der Stadt hinzuweisen oder auch an der Tiefe seines Glaubens teilhaben zu lassen. Seine Bilder regten immer an zum Nachdenken, zum Innehalten.

Armut gesehen

Die Bistumszeitung »Dom« hat Engelbert Kruse als Weltenbummler bezeichnet. Einige Male hat er während seiner Reisen den Erdball umrundet und war dabei immer abseits touristischer Pfade unterwegs. Dabei halfen Missionare, die ihm durch den Kontakt zu Einheimischen den Weg zu den Hinterhöfen und Armutsvierteln ebneten. »Manchmal schäme ich mich der Tränen nicht«, sagte Kruse angesichts des Elends, das er gesehen hat. Engelbert Kruse hat auch immer die Arbeit des Liemker Paters und Missionars Josef Dresselhaus (Weiße Väter) unterstützt.

Mit Kulturpreis geehrt

2006 hat Engelbert Kruse den Kulturpreis der Stadt erhalten. »Die Fotografie in letzter Konsequenz ist für mich keine Passion, sondern ein Mittel zum Zweck, um die Menschen zu erfreuen und zu bereichern«, sagte Kruse damals. Laudator Ulrich Suermann stellte fest: »Engelbert Kruse hat sich in die Herzen der Menschen gebracht. Anderen Freude zu bereiten, macht ihm Freude. Gott erhalte ihm diese Lebensart.« Er sei ein Mann des Ausgleichs, ein vorbildlicher Bürger.

Mit feinem Humor

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr: »Ich habe Engelbert Kruse sehr geschätzt. Seine ruhige und besonnene Art und sein feiner Humor haben ihn besonders ausgezeichnet. Die vielen wunderschönen Fotoaufnahmen von Natur, Landschaft und interessanten Gebäuden, aber insbesondere von den Menschen in unserer Stadt, zeigen seine enge Verbundenheit und seine Liebe zu seiner Heimat und den hier lebenden Menschen. Sein Leben war von den christlichen Werten geprägt, was in jedem Gespräch mit ihm positiv zum Ausdruck kam. Ich werde die guten Gespräche mit ihm vermissen. Ich bin sicher, dass Engelbert Kruse nicht nur durch die große Zahl seiner Fotoaufnahmen, die er erfreulicherweise der Stadt überlassen hat, uns allen stets in guter Erinnerung bleiben wird. Meine Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.«

Engelbert Kruse ist in Paderborn geboren, in Bad Driburg zum Gymnasium gegangen und hat dort Abitur gemacht. In Paderborn studierte er Mathematik, Geografie und katholische Religion und schloss mit dem Staatsexamen für die Sekundarstufe II ab. Sein beruflicher Werdegang führte ihn allerdings an die Katholische Grundschule Stukenbrock. Zuerst sei ihm das schwergefallen, aber der damalige Rektor und das Kollegium haben ihn sehr unterstützt, so dass er 30 Jahre lang an dieser Grundschule unterrichtete.

50 Jahre Nikolaus gespielt

Die Kinder liebten ihn – auch noch nach seiner beruflichen Tätigkeit. Sie waren seine Fotomotive und ihnen brachte er das Christentum nahe. Seit Bestehen des Kindergartens St. Ursula – und der hat jüngst seinen 50. Geburtstag gefeiert – verkörperte Engelbert Kruse den Heiligen Nikolaus. Den seidenen Mantel hat er damals von Pfarrer Paul Rüsing erhalten. In der Gestalt des Bischofs vermittelte Kruse den Kindern die Botschaft der Bibel.

Sänger im Chor

Engagiert war Engelbert Kruse im Vereinsleben, im VfB Schloß Holte und im Tischtennisverein, vor allem aber im Chor. Im Männerchor 1905 Schloß Holte hat Engelbert Kruse im ersten Bass gesungen. »Engelbert Kruse war 46 Jahre aktiver und engagierter Sänger im Männerchor«, sagt der Vorsitzende des Männerchors, Klaus Hose. »Wir verlieren einen Sänger mit besonderer Persönlichkeit.« Kruse hat auch die Chorereignisse in Bilddokumentationen festgehalten und damit seine tiefe Verbundenheit zum Chor zum Ausdruck gebracht. Für den Männerchor hat er noch vergangenes Jahr ein Album zusammengestellt, womit er sich selbst einen großen Wunsch erfüllt habe. »Es ist sein Stück Chorgeschichte, das uns erhalten bleibt, das uns lange an einen treuen Sangesfreund und Unterstützer erinnern wird. Sein geschliffenes Wort, seine behutsame Art zu sprechen und zu argumentieren wird uns fehlen. Seine klugen Hinweise zum Erhalt der Chorgemeinschaft bleiben.«

Die Beerdigung beginnt am Donnerstag, 27. Juni, um 15 Uhr in der Friedhofskapelle auf dem Waldfriedhof St. Ursula in Schloß Holte. Anschließend ist das Requiem in der St.-Ursula-Kirche.