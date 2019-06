Von Bernd Steinbacher

Die Probierwerkstatt war auch im November 2011 ein wichtiger Baustein zur Berufswahl. Damit sie stattfinden konnte, engagierten sich damals (von links) Nicole Rekersdres, Agentur für Arbeit, Cornelia Röwekamp, Kolping-Berufsförderzentrum Gütersloh, Schulleiter Heinz Hildmann, Bettina Müller-Maiweg, Arbeitslosenselbsthilfe Gütersloh, Dr. Burghard Lehmann, Osthushenrich-Stiftung, und Übergangscoach Jasmin Schaumburg. Foto: Bernd Steinbacher

Schulleiterin Christine Büse weiß noch nicht, was mit dem Bild geschehen soll. Ansonsten läuft die Abwicklung der Schule nach Plan mit dem Höhepunkt am kommenden Freitag. Dann werden nicht nur die letzten 44 Schüler verabschiedet, sondern auch die Schule ist dann offiziell Geschichte.

Nach der Feier und bis zu den Ferien werden die letzten Akten sortiert, die Lehrbücher verschenkt oder entsorgt, die Zimmer ausgeräumt. »Wir haben nachgefragt, ob und was die Gesamtschule benötigt. Ein Teil der Lehrbücher geht nun an die Hauptschule in Hövelhof, die meisten Bücher aus der Lehrerbibliothek erhält die Gesamtschule«, sagt Schulleiterin Christine Büse im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Ihr widerstrebe es, Bücher zu entsorgen.

Endspurt für 44 Schüler

Wer nun glaubt, dass die Schüler einer auslaufenden Schule kurz vor Schuljahresende nicht mehr viel machen, wird an der Lisa-Tetzner-Schule eines Besseren belehrt. Ein Ausflug zum Starlight Express stand auf dem Programm, aber auch ein umfangreicher Erste-Hilfe-Kurs. »Viele unserer Schüler werden demnächst wohl den Führerschein machen. Die Kursbescheinigung gilt zwei Jahre«, so Christine Büse.

Das Programm Am Freitag findet die Abschlussfeier für den letzten Jahrgang und zugleich die Abschiedsfeier der Lisa-Tetzner-Schule statt. Die Hauptschule läuft mit diesem Schuljahr aus. Morgens gibt es ein gemeinsames Frühstück der Schüler. Außerdem lassen alle Luftballons steigen und versiegeln eine Zeitkapsel. Die Luftballons werden je eine Karte mit einem QR-Code mit sich tragen. Dieser Strichcode führt auf einen Internetauftritt, der die Plakate zur Schulgeschichte zeigt. Eine Gedenktafel, die ebenfalls am Freitag am Schulgebäude angebracht wird, erinnert an die Hauptschule. Sie hat fast 50 Jahre bestanden und wurde 1993 in Lisa-Tetzner-Schule umbenannt. Am Nachmittag findet ab 16 Uhr die offizielle Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe und Programm statt. Dafür üben die Schüler derzeit auf Hochtouren. Unter dem Titel »Bye, bye, LTS« wird auch ein Film zu sehen sein. Schulleiterin Christine Büse äußert ihre Gedanken zum Abschied und Bürgermeister Hubert Erichlandwehr wird neben Grüßen der Stadt einen Blick auf die Schulgeschichte werfen.

Über die Volkshochschule erfolgte ein Vortrag »Knigge für den Berufseinstieg«, die Kreissparkasse Wiedenbrück sorgte bei den Schülern für Durchblick in Sachen Girokonto, wichtige Versicherungen, Steuern und Abgaben. Im Geschichtsunterricht gestalteten Schüler unter Leitung von Lehrer Henning Rüschenschmidt Plakate, die die fast 50-jährige Geschichte der Hauptschule zeigen. Immer zehn Jahre sind auf einem Plakat zusammengefasst, hinzu kommen noch welche mit Fotosammlungen. 18 Plakate sind entstanden und werden während der Abschlussfeier in der Aula zu sehen sein. Die Schüler gestalten das Programm mit, üben also noch für ihre Auftritte.

Mehrfach ausgezeichnet

Personell war die Schule bis zuletzt sehr gut ausgestattet, es gab keinen Unterrichtsausfall, sondern individuellen zusätzlichen Förderunterricht bei Bedarf. »Wir konnten in den letzten beiden Jahren unsere Schüler so gut wie nie betreuen«, sagt die Schulleiterin. Die Schulform Hauptschule habe dank kleinerer Klassen, mehr Lehrern und dem Übergangscoach viel ermöglichen können. Die Berufsorientierung habe einen großen Stellenwert gehabt und sei auch viermal mit einem Siegel ausgezeichnet worden. Sie hoffe, dass gute Dinge überleben. »Ich wünsche allen viel Glück und starke Nerven.«

Vom Kollegium werden nach Auflösung der Schule insgesamt acht Lehrer an die Gesamtschule wechseln. Christine Büse selbst geht in den Ruhestand. »Die Hauptschule war meine Schulform, für 14 Monate mich woanders einzuleben, lohnt sich nicht mehr für mich und die anderen.« Sie freue sich auf mehr Zeit mit ihrer Familie, aufs Lesen und Reisen.

Reisen wird sie mit »ihren Lehrern« noch einmal auf besondere Weise: Zum Schulende geht es mit dem Planwagen auf Stadtführung mit Giesela Hörster.

Ein Kommentar von Bernd Steinbacher

Die Lisa-Tetzner-Schule hat einen guten Ruf gehabt in der Stadt, nicht nur bei ehemaligen Schülern, sondern auch bei Unternehmern. In Sachen Berufsorientierung hat die Schule Maßstäbe gesetzt. Mancher Schüler, der zu Zeiten der Lehrstellenknappheit keine Chance gehabt hätte, nutzte über ein Praktikum seine Chance. Gute Betreuung zahlte sich aus. Nun bleibt nur die Erinnerung an fast 50 Jahre Schulgeschichte. Die mit viel Aufwand gefertigten Plakate darüber sollten in einer öffentlichen Ausstellung zu sehen sein.