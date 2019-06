Schloß Holte-Stukenbrock (ms). Da mussten alle Fraktionen erst mal schlucken: 140.000 Euro für 118 Sterne, mit denen die Hauptverkehrsstraßen in Schloß Holte und Stukenbrock in der Weihnachtszeit leuchten sollen « dieser »Schluck aus der Pulle« kam für alle überraschend. Matthias Altemeier (Bündnis 90/Die Grünen) fragte konkret nach, ob die Wirtschaft gefragt worden sei, ob sie sich beteiligen wolle. Frei nach dem Schlager: Ein Stern, der deinen Namen trägt.

»140.000 Euro und 15.000 Euro jährliche Folgekosten ist nicht mal gerade so eben bezahlt«, sagt Bürgermeister Hubert Erichlandwehr. Er und das Stadtmarketing seien jetzt mit dem Vorschlag gekommen, weil sich aus politischer Richtung nichts getan habe. »Der Stadtverwaltung wird in dieser Sache von den Bürgern vorgeworfen, wir kümmerten uns nicht um die Weihnachtsbeleuchtung. Wir wollen mit diesem Vorschlag eine Diskussion anstoßen, nichts durchboxen.«

" „»Wurde der Einzelhandel um das Rathaus angesprochen?«“ Matthias Altemeier (Grüne) "

Erichlandwehr fühlte sich von Horst Geller (FDP) angegriffen, der meinte, ein Bruchteil der Summe hätte Werner Busch gern für die Gedenkstätte Stalag gehabt. Die Summe hätte auch ausgereicht, das Industriemuseum anzuschieben. »Ich stelle den Antrag, Angebote einzuholen, die Weihnachtsbeleuchtung im Rundum-Paket zu mieten.« Matthias Altemeier (Grüne) meint, damit mache man ein Fass auf. »Was ist mit der Straße, die beide großen Stadtteile verbindet? Wurde der Einzelhandel um das Rathaus angesprochen?« Stefan Burckardt (CDU) war irritiert, die Beleuchtung am Montag auf den Tisch zu bekommen und am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss beschließen zu sollen. Alois Hasken (SPD) fragte, was mit den Ortsteilen sei, ob die auch Sterne bekommen. Er wollte wie die anderen auch, das Thema zur Beratung in die Fraktionen verweisen, was auch einstimmig geschehen ist. Um eine Weihnachtsbeleuchtung noch dieses Jahr zu ermöglichen, soll während der Ratssitzung am 9. Juli zumindest über die technische Herrichtung der Laternenmasten beschlossen werden. Das allein kostet 55.000 Euro. Jürgen Gärtner (CDU): »Wir haben die feste Absicht, die Situation zu verbessern. Die Angebote sichten und dann entscheiden, ob es uns das wert ist.«

Im Ratssaal hatte Stadtmarketingbeauftragte Imke Heidotting vier Modelle aufhängen lassen. Die Ortsgemeinschaften Stukenbrock und Schloß Holte und die Einzelhandels- und Wirtschaftsgemeinschaft waren erstaunt, dass ihr Favorit nicht wirkt.