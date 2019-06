Leon (vorne) und Anton gehören zu den ersten, die den neuen Malort des Droste-Hauses an der Hauptstraße in Verl ausprobieren. Sie suchen die passenden Farben für ihre Bilder an der Farbpalette aus. Foto: Alexandra Wittke

Von Alexandra Wittke

Verl (WB). Mit der Eröffnung eines Malorts an der Hauptstraße 15 in Verl schaffen Margret Lütkebohle und ihr Team einen Begegnungsort für Verler und Zugewanderte. Denn Farbe verbindet, auch ohne gemeinsame Sprache.

Rund 25 Quadratmeter groß ist das neue Zentrum der Kreativität im zweiten Stock an der Hauptstraße 15. Lediglich die Wände sind mit Papier abgeklebt, in der Mitte steht eine bunte Farbpalette mit Pinseln. Was hier zukünftig entsteht, folgt keiner Gesetzmäßigkeit oder Regel. Im Gegenteil, die Malenden können sich ganz ohne Vorgaben, Bewertungen und Interpretationen künstlerisch austoben.

Entstehen sollen dabei ganz persönliche Bilder, die sich

von der einzigartigen Atmosphäre des neuen Kreativ- und Begegnungsraums tragen lassen und auf die Fähigkeiten, Stimmungen und Bedürfnisse des Einzelnen eingehen. Damit sich die Malenden ganz auf ihr Tun konzentrieren können, erhalten sie Hilfestellung von den so genannten Malspielbegleiterinnen. Renate Uffelmann, Bianca Lütkebohle, Cristina Tarhas und Ute Jurgeleit-Rohde sorgen zukünftig für die passenden Rahmenbedingungen und auch die Einhaltung der Regeln im Malort.

»Wir hatten schon ganz lange die Idee, etwas ins Leben zu rufen, das in Verl noch keiner kennt, aber die Menschen zusammenbringt«, erklärt Margret Lütkebohle. Es sei »die Neugierde auf etwas Neues« gewesen, die sie und Tanja Butterweck angetrieben habe.

2017 bringt dann ein Anruf aus dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat Klarheit in die Planungen. Gesucht wird dort zu dem Zeitpunkt nämlich ein kleiner, ländlicher Ort, in dem sich bei einem Projekt Alteingesessene und Menschen mit Fluchterfahrung begegnen können. Die Idee, einen Malort in Verl zu installieren, nimmt Gestalt an. Mit der Stadt Verl als Kooperationspartner steht das Droste-Haus dann aber zunächst vor einer Herausforderung.

»Es ist ein tolles Projekt«

Passende Räume in gut erreichbarer Lage müssen gefunden werden. Dem Ersten Beigeordneten Heribert Schönauer gelingt es schließlich das Unternehmerpaar Stephan und Susanne Ritz für das Projekt zu begeistern. Die Stadt kann die Räumlichkeit im zweiten Stock neben der Bibliothek von den beiden Eigentümern für zunächst drei Jahre pachten. Die finanziellen Mittel für die Ausstattung und das Personal übernimmt dabei das Land bis Mitte 2021.

»Es ist ein tolles Projekt«, schwärmt Schönauer. Die Erfahrung, auch aus dem Runden Tisch, habe gezeigt, dass Integration nur über gemeinsame Projekte funktionieren kann. Mit dem Gemeinschaftsprojekt Malort seien nun die Voraussetzungen für eine interkulturelle Kreativ- und Begegnungsstätte geschaffen worden. Aber, so Margret Lütkebohle bei der offiziellen Eröffnung, »es braucht auch Zeit um zu wachsen«. Vor allem, da der Malort für viele etwas ganz Neues sei.

Die Kurse nach den Sommerferien richten sich daher zunächst an Kinder ab zwölf Jahre und Erwachsene. Nach Absolvierung des Kurses stehen den Teilnehmern die freien Malzeiten zur Verfügung. Anmeldungen sind ab sofort telefonisch und auch online unter www.droste-haus.de möglich.

Bei der offiziellen Eröffnung des Malorts am Montag waren neben Bürgermeister Michael Esken und Vertretern der Stadt auch das Eigentümerpaar der Immobilie sowie zahlreiche Freunde, Förderer und Gäste des Droste-Haus anwesend.