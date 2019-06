Die Jungen und Mädchen aus der AWO-Kindertagesstätte am Habichtweg haben sich dem Klimaschutz verschrieben: Alma, Clara, Vera, Zoe, Fiona, Elene, Ben und Emir mit (hinten von links) Marina Henkenjohann, Gitta Rekermann, Kita-Leiterin Susann Nürnberger und Praktikantin Jessica Kretz, die hofft, hier eine dauerhafte Werkstatt-Stelle antreten zu können. Foto: Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Sie streiken nicht für »Fridays for Future«, sie wollen am Freitag ab 15.30 Uhr vor dem Rathaus ihr Projekt zum Klimaschutz vorstellen. Die Kinder aus der AWO-Kita am Habichtweg beschäftigen sich seit dem Stadtputztag mit dem Umwelt- und Klimaschutz.