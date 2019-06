Öffentlich gefördert entsteht bezahlbarer Wohnraum , wie hier am Ahornweg. Mit der Wohnungssituation in der Stadt befassen sich jetzt die Fraktionen. Angestoßen hatten die Grünen dieses Thema mit ihrem Antrag für ein Wohnbaukonzept. Foto: Monika Schönfeld

Von Bernd Steinbacher

Nach dem Antrag der Grünen war der Auftrag an die Verwaltung ergangen, Inhalte für ein Wohnbaulandkonzept zusammenzustellen. Dieses Papier wurde am Dienstagabend vom Haupt- und Finanzausschuss in die Fraktionen verwiesen. Werner Thorwesten, Fachbereichsleiter Wirtschaft und Stadtentwicklung, hat die Informationen zusammengestellt.

In der Vorlage der Verwaltung heißt es: Schloß Holte-Stukenbrock wird weiter, wenn auch moderat, wachsen. Baugrundstücke sind zu überdurchschnittlich attraktiven Anlageobjekten geworden. So weist die durchschnittliche Preisentwicklung in Schloß Holte-Stukenbrock laut Grundstücksmarktbericht 2019 des Kreises ein Plus von 7,7 Prozent zum Vorjahr auf. Der Grundstückswert in guter Lage beträgt nach diesem Bericht 220 Euro pro Quadratmeter (Verl 340 Euro, Rietberg 210 Euro). Die Versorgung am Wohnungsmarkt wird für den »Durchschnittsverdiener« schwieriger.

Nachfrage wird anhalten

Erwartet wird, dass die Nachfrage nach Wohnraum anhält. Nach Angaben des Fachbereichs Soziales gab es in der Stadt Ende 2018 247 geförderte Mietwohnungen und 167 gefördertes, selbst genutztes Wohneigentum. Erfasst wurden bis April 159 wohnungssuchende Haushalte bei 76 in Planung oder Bau befindlichen geförderten Wohneinheiten. Die höchste Differenz zwischen Nachfrage und Angebot betrifft die Einpersonenhaushalte (79/16) und Größer-als-4-Personenhaushalte (38/6). Bei 2- bis 3-Personenhaushalten stehen dagegen 54 in Planung oder Bau befindliche Wohnungen 42 Suchenden gegenüber. Bei 39 Suchenden handelte es sich Ende 2018 um Flüchtlinge. Es sei davon auszugehen, dass die Anzahl der Wohnungssuchenden höher ist, da nur Personen erfasst werden, die sich als berechtigt und suchend melden, heißt es weiter. Insgesamt wurde auch bei Gesprächen mit Stadtplanern deutlich, dass die Wohnungssituation selbst in nebeneinander liegenden Kommunen höchst unterschiedlich ausfallen kann, schreibt Thorwesten. Von einer Wohnungsnot kann in der Regel nicht gesprochen werden, unbestritten gibt es aber in vielen Kommunen einen Nachfrageüberhang nach preisgünstigen Wohnungen.

Für weiteres Bauland gibt es Planungen. Im Bereich Föhrenweg (ehemaliger Campingplatz) soll ein gemischtes Wohnquartier entstehen. Darüber hinaus werden seitens der Stadt Grundstücksverhandlungen zum Erwerb von künftigem Bauland geführt.

Kriterien für ein Baulandkonzept könnten aufgestellt werden. Beispiele aus anderen Städten sind in dem Schreiben aufgeführt.

Ein Kommentar von Bernd Steinbacher

In Schloß Holte-Stukenbrock herrschen auf dem Wohnungsmarkt noch keine so angespannten Verhältnisse wie in vielen deutschen Großstädten. Es gibt freie Wohnungen, und es werden neue gebaut. Aber es fehlen bezahlbare Wohnungen.

Das zeigen Gesuche in Zeitungen und Internetportalen und Gespräche mit Betroffenen, die es aus beruflichen Gründen in die Stadt verschlägt oder die sich aus verschiedenen Gründen in der Stadt in Bezug auf die Wohnung verändern wollen oder müssen. Natürlich suchen auch Flüchtlinge, die in der Stadt leben, nach Wohnungen. Doch sie sind nicht der Grund für knappen, bezahlbaren Wohnraum. Es wurde einfach zu wenig davon gebaut.

Bauen ist teuer. Kritiker sagen, überzogene Gesetze und Festlegungen verteuern es zusätzlich. Und es lässt sich nun mal mit hochwertigen Eigentumswohnungen leichter Geld verdienen als mit preiswerten Mietwohnungen. Festlegungen, dass ein gewisser Prozentsatz des neuen Baulandes für geförderten Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird, können aber helfen.