Von Bernd Steinbacher

In Schloß Holte-Stukenbrock fallen in der Kläranlage jährlich 1400 Tonnen Klärschlamm an. Bei deren Entsorgung fährt die Stadt zwei Wege. Die Klärschlammkooperation OWL will eine Klärschlammverbrennungsanlage in Bielefeld bauen, allerdings erst 2024 damit in Betrieb gehen.

Das Unternehmen Westfalen Weser Energie, an dem Schloß Holte-Stukenbrock über die Stadtwerke beteiligt ist, will nicht nur den Schlamm verbrennen, sondern darin vorhandenen Phosphor zurückgewinnen. Dass das technisch und wirtschaftlich möglich ist, erläuterte am Dienstagabend WWE-Geschäftsführer Dr. Stephan Nahrath im Haupt- und Finanzausschuss. Er sagte, dass das in Hamburg praktiziert wird.

Rückgewinnung interessant

Ein solches Phosphor-Recycling will auch WWE über eine Tochtergesellschaft KS-AWP und weiterer Beteiligung organisieren. »Eine Verwertungslösung könnte ab 2020 erfolgen, das Konzept ist offen für ganz OWL und Süd-Niedersachsen. Der Partner oder bester Bieter ist Ende September bekannt«, heißt es in der Aufstellung von WWE zu den Vorteilen dieser Lösung. »Die Ausschreibung läuft. Wir sind weiter als die Klärschlammkooperation OWL«, sagte Nahrath. Bei der Ausschreibung sei ein Kostendeckel für die thermische Verwertung von 100 Euro Klärschlamm je Tonne eingebaut worden. Er gehe davon aus, dass der tatsächliche Preis niedriger sei. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr sagte, dass die Phosphor-Rückgewinnung interessant sei. »Das kommt auf die Kommunen zu.« Abgestimmt werde über die Gründung der Tochtergesellschaft, noch nicht über eine Beteiligung daran. Die Möglichkeit der Beteiligung finde er aber gut.

Nach derzeitiger Beschlusslage werden 1000 Tonnen Klärschlamm für die WWE vorgesehen und 400 für die Klärschlammkooperation. Martin Wildemann (CSB) regte an, mit diesen Informationen noch einmal über die Mengen zu beraten. Das Thema soll nun im nächsten Rat beraten werden, sagte der Bürgermeister.