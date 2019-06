Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). »Die Schule ist kein Gebäude. Schule ist Geist. Und der lebt weiter bis der letzte Schüler gestorben ist.« Hans Kordes gehört zum ersten Jahrgang der Realschule. Der Künstler hat im Auftrag der Eltern der Realschule ein Denkmal gesetzt. »#5039« heißt das Werk. 5039 Schüler waren in 42 Jahren an der Realschule.

Abschied von der Realschule Schloß Holte-Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

108 dieser 5039 Schüler können von sich sagen, die letzten Schüler der Realschule gewesen zu sein. Ein bisschen Wehmut darf mitschwingen. Allerdings hat spätestens die Verabschiedung am Donnerstagabend gezeigt, dass die Realschüler als »Älteste« auch den Gesamtschülern ein Vorbild waren, die nach und nach ins Gebäude der Realschule eingezogen sind. »Wir werden euch vermissen«, sagten Janette aus der 9d, Lara aus der 8a und Lianne aus der 9d der Gesamtschule, die den Absolventen die Rosen überreichten. Auch die Tanz-AG der Gesamtschule gestaltete das Programm.

Von den 108 verabschiedeten Schülern wechseln 25 in eine gymnasiale Oberstufe, 47 werden eine Fachoberschule besuchen, 32 nehmen eine Ausbildung auf und vier haben sich für ein Soziales oder Ökologisches Jahr entschieden.

Die Klassenbesten erhielten Buchprämien. Es sind Martin Rempel, Vanessa Dylak, Susanne Warkentin und Daniel Engel.

Social Award

Der »Social Award« der Volksbank Rietberg, dotiert mit 100 Euro, geht an Kevin Schmid aus der Klasse 10b. Michael Dressler von der Volksbank sagte in seiner Laudatio, dass es gelte, Menschen zu ehren, die nicht danach fragen, was sie dafür bekommen, dass sie sich engagieren. Kevin Schmid hat sich in der Schule als Schulsanitäter engagiert, er ist außerdem Mitglied der Johanniter und der Jungschützen St. Achatius Stukenbrock-Senne und hat sich eingebracht bei der Betreuung der Bundesjungschützentage. Er hat den Award in Form einer Figur der fünf ineinander greifenden Hände erhalten.

Schulleiterin Christel Kuch gratulierte den Absolventen. »Ihr könnt stolz sein. Egal, was kommt, wird gut, sowieso«, zitierte sie ein Lied von Mark Forster, das sie auch einspielen ließ. »Wir entlassen euch in eine Gesellschaft, die die Globalisierung, den Klimawandel, die Digitalisierung und Rechtspopulismus meistern muss. Ihr habt das Rüstzeug bekommen, euch zu positionieren und Flagge zu zeigen.«

Erfolgsgeschichte

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr würdigte auch die besonderen Leistungen der Realschule. Soziale Projekte, Theatergruppe, die Betreuung des Frühstücks für pflegende Angehörige, der Einsatz für Geflüchtete in Sport- und Fahrradkursen, der Austausch mit Frankreich und Ungarn, der Kontakt mit Unternehmen, Orchester, Arbeitsgemeinschaften und die Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament, der Adventszauber, das Schulhofprojekt und die gesunde Schule – eine Erfolgsgeschichte. 2013 sei die »auslaufende Auflösung« beschlossen worden.

Den letzten Jahrgang verabschiedeten auch ehemalige Lehrer und der ehemalige Schulleiter Wolfram Beer. Viele junge Talente haben dem letzten Jahrgang die Ehre erwiesen und das Programm mitgestaltet: Nico Elia Gertz-Hagemann, Danielle Müller, Mattis Laustroer, Vanessa Dylak, Livio Forgione, Cem Lowat, Samantha Smyth, Julian Reker und Martin Rempel.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Es war ein würdiger Abschluss der Realschule. Es ist Christel Kuch und Daniela Hartmann gelungen, den Anforderungen der Schüler der Gesamtschule und der Realschule gleichermaßen gerecht zu werden. Der rührende Abschied der Gesamtschüler von den »Großen« hat das eindrücklich bewiesen. Das Engagement der Eltern kann man gar nicht hoch genug schätzen: Sara Steinbeck und Nicole Borgers führten nicht nur voller Elan durchs Programm. Mit dem Werk von Hans Kordes sorgen sie dafür, dass etwas von der Realschule bleibt.