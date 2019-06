Von Monika Schönfeld

Carlotta und Helena (beide vier Jahre alt) verstehen sehr gut, warum sie sich fürs Klima einsetzen. Foto: Monika Schönfeld Carlotta und Helena (beide vier Jahre alt) verstehen sehr gut, warum sie sich fürs Klima einsetzen. Foto: Monika Schönfeld

Das Projekt »Unsere Taktik: weniger Plastik« hat der AWO-Kindergarten am Habichtweg unter der Leitung von Susann Nürnberger mit den Kindern erarbeitet. Anlass war der Stadtputztag, bei dem die Kinder Dinge im Wald gefunden haben, die dort nicht hingehören. Der AWO-Kindergarten Laubfrosch und der evangelische Kindergarten Laubhütte haben sich angeschlossen, das Jugendparlament unterstützt »Fridays for Future« der ganz Kleinen. 120 Eltern und Kinder haben am Freitag demonstriert, gezeigt, was man tun kann.

Vorwurf greift nicht

Den Vorwurf, Kinder werden instrumentalisiert, lässt sich keine Kindergartenleiterin gefallen. »Wir haben einen Bildungsauftrag. Schon Zweijährige verstehen, dass man mit Wasser und Energie sorgsam umgehen muss, dass wenig Müll erzeugt werden sollte, dann aber auch richtig entsorgt werden muss«, sagt Erika Hieronymus, Leiterin der Laubhütte.

Es handele sich nicht um einen Streik, sondern um eine Aktion außerhalb der Kindergartenzeit, an der Eltern und Kinder freiwillig teilnehmen. »Es wird niemand gezwungen mitzumachen.« In der Laubhütte sammeln die Kinder grüne Meilen und gehen nach Möglichkeit zu Fuß zum Kindergarten. Sie malen, was sie auf dem Weg dahin gesehen haben.

Kinder verstehen was vom Müll

Die »Schulkinder« aus dem Laubfrosch sind gerade zurück aus Langeoog. Dort haben sie eine Ausstellung über Plastik im Meer gesehen. »Das hat die Kinder sehr beeindruckt«, sagt Laubfrosch-Leiterin Gabriele Eisenhuth. Die Demonstration sei der Auftakt zum Kindermeilenprojekt. »Ich weiß gar nicht, was an dem Wort demonstrieren schlecht sein soll. Wir zeigen, was wir meinen. Das verstehen Kinder sehr wohl.«

Franziska Gees (Jugendparlament) sagte, man müsse sich an die eigene Nase fassen. Allerdings könne es nicht sein, dass eine einfache Fahrkarte nach Bielefeld 5.80 Euro koste, mit vier Leuten sei man fast 25 Euro los – für eine Fahrt. Das müsse preiswerter und damit attraktiver werden.