Von Bernd Steinbacher

44 Schülerinnen und Schüler gehören dem Abschlussjahrgang an. Die Zeugnisse werden am Ende der Feier übergeben, dann ist die Schule Geschichte. Die Hauptschule als Schulform hatte immer mehr an Boden verloren, letztlich fasste die Politik den Beschluss, sie auslaufen zu lasen, also keine neuen Schüler mehr aufzunehmen.

»Zurückblickend kann ich sagen, es war richtig, an die Lisa-Tetzner-Schule zu gehen.

Schulentlassungsfeier der Lisa-Tetzner-Schule Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld und Bernd Steinbacher

Hier habe ich all das wieder gefunden, was für mich die besondere Qualität dieser Schulform ausmacht«, erklärt Christine Büse, die nicht nur ihre Schüler und ihr Kollegium verabschiedet, sondern selbst in den Ruhestand geht. Die Lisa-Tetzner-Schule habe über die knapp 50 Jahre eine pädagogisch wertvolle Arbeit geleistet. Sie erwähnte unter anderem die Berufsorientierung und Lebensplanung als besonderen Schwerpunkt. Den Schülern gab sie mit auf den Weg: »Der Sinn des Lebens ist es, seinem Leben einen Sinn zu geben.« Sie wünsche ihnen Neugierde und ganz viel Kreativität und Fantasie im Umgang mit den Fragestellungen des Lebens.

Christine Büse dankte dem Kollegium, allen voran Henning Rüschenschmidt, der die Aufgaben eines Konrektors übernommen hatte, obwohl es diese Position wegen der beschlossenen Auflösung der Schule gar nicht mehr gab. »Trotz der für alle spürbaren Abschiedsstimmung haben wir uns entschieden, nicht leise einfach aus der Schullandschaft zu verschwinden. Wir sind stolz auf unsere Geschichte.«

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr betont, dass dieser Jahrgang ein ganz besonderer Jahrgang ist, nämlich der letzte der Schule. Er rief die Schüler dazu auf, aktiv am Leben in Schloß Holte-Stukenbrock teilzunehmen und selbst die Zukunft zu gestalten. Der Bürgermeister erinnerte an die Zusammenführung der beiden Hauptschulen in Stukenbrock und Schloß Holte im Jahr 1989 und letztlich an den Beschluss, die Schule aufzulösen. »Wir mussten auf die zurückgehenden Schülerzahlen reagieren.« Er hoffe, dass die gute Arbeit der Schule ins Gesamtschul-System übertragen werde.

Viel zum Lachen

Trotz der Auflösung der Schule ist die letzte Veranstaltung keine Trauerfeier, dafür sorgen der Blick nach vorn und viele Programmpunkte, bei denen es etwas zu lachen oder zu staunen gibt. Sei es der Film »Bye, bye LTS«, die feierliche Einstimmung zu Beginn mit Netti Kröker und Anna Wittenborg am Flügel, oder die Beiträge der drei Klassen.

Maria Potthoff, Vorsitzende der Schulpflegschaft, erinnert an die eigene Schulzeit an der LTS. Sie sei gerne an die Schule gegangen und bringt zu ihrer Rede ein Relikt aus vergangenen Zeiten mit: einen Kassettenrekorder. Sie dankt dem ganzen Schulteam und den AWO-Mitarbeitern.

Der Lehrerchor hatte mit Augenzwinkern extra den Disko-Hit »Y.M.C.A.« umgedichtet und im Text betont: »Leider ist es vorbei, ich sag leider haben wir frei, wir war’n gerne dabei.«