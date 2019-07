Eduardo Duquesne aus Peru (links) und Osvaldo Hernández bringen den Zuhörern im, und nachher am Kulturforum am Altenkamp lateinamerikanische Musik nahe. Bei entsprechenden Temperaturen kommt die Leidenschaft richtig rüber. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Kuba – ein Land voller Musik, in jedem Club, an jeder Ecke ist sie zu hören und weckt pure Lebensfreude. Leidenschaft mit heißen Rhythmen erlebten die Gäste am Samstag und Sonntag im Kulturforum – und auch draußen. Wegen der Temperaturen verlegte der Kulturkreis das Konzert kurzerhand nach draußen.