Jede Minute voll konzentriert untermalen die Schlossspatzen ihre Lieder mit ausdruckstarken Gesten und Mimik. Die Freude am Singen ist greifbar. Sie überträgt sich ohne Umwege aufs Publikum, das ihre Lieblinge gefunden hat. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Auf der Bühne verwandeln sie sich in andere Menschen. Die Schüchternen werden zum Vamp, die lieben Jungs kokettieren. Eine perfekte Performance haben am Abend der starken Stimmen die 212 Sänger und Musiker beim Sommerkonzert vor 400 Zuschauern in der Aula des Gymnasiums geboten.