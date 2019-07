Das Erdgeschoss des Buschkrugs ist ungenutzt. Die CDU will erneut beraten. Foto: Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (bs). In der ehemaligen Gaststätte Buschkrug wohnen in sechs Wohnungen Flüchtlinge. Das Gebäude gehört seit 2017 der Stadt. Das Erdgeschoss des ehemaligen Gastronomiebetriebes ist nach wie vor ungenutzt. Ein Nutzungskonzept wird nicht erstellt. Die CDU will noch beraten und lehnte den Vorschlag ab.