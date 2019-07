Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Fast anmutig und schwarz wie Ebenholz steht »Dornröschen« am Freitag in der Abendsonne unter dem idyllischen alten Baumbestand auf dem Campingplatz am Furlbach. Aber nicht allein.

Beim Treffen der Interessengemeinschaft »IG-Yamaha SR 500 OWL«, sind am Wochenende mehr als 50 Liebhaber der Einzylinder-Motorräder der frühen 70er Jahre, die eine abgeleitete Straßenversion der »Yamaha Enduro XT 500« darstellen, aus allen Bundesländern und den Nachbarländern zusammengekommen.

Viele Maschinen sind umgebaut

Gebaut wurden die Motorräder mit 27 bis 34 PS, in der Zeit von 1978 bis 1998. »SR« steht dabei für »Single-Road«, also Einzylinder. »Inzwischen in der Szene echte Liebhaberstücke, die teilweise hoch gehandelt werden«, sagt Olaf Gehringswald aus Beverungen. Seine Maschine hat der Diplom-Ingenieur als Student günstig erworben. Heute hat die »alte Dame«, Baujahr 1983, inzwischen 190.000 Kilometer zurückgelegt. »Sehr viele Kilometer sind dabei durch Fahrten in den Urlaub nach Frankreich oder zu den internationalen »Yamaha SR-500 Treffen« zusammen gekommen. Bei diesen Motorrädern sei es wie bei uns Menschen. »Je älter sie werden, um so pflegebedürftiger werden sie«, sagt Gehringswald. Jedoch die einfach zu beherrschende Technik sei es, die das Restaurieren oder den Umbau der Motorräder unter anderem so beliebt mache. Trotz ihres Einzylinders beschert sie den Besitzern, die teilweise Tage und Nächte daran herumschrauben, um sie zu etwas Besonderem zu machen, »pures Fahrvergnügen«.

»Die meisten Maschinen sind aufwendig und mit viel Liebe zum Detail umgebaut«, sagt Daniel Schilp aus Paderborn. Dieses Mal war er es, der die gemeinsame Ausfahrt der Teilnehmer über eine 72 Kilometer lange Strecke von Stukenbrock-Senne über Augustdorf, weiter nach Detmold zum Hermannsdenkmal und zurück über Bad Lippspringe zum Campingplatz organisiert hat.

Unter Gestrüpp gefunden

Mit dabei sind auch Rolf Johnen mit seiner Yamaha, die er liebevoll »Dornröschen« genannt hat, und Freundin Heike Pasberg. Dornröschen deshalb, »weil wir die Maschine damals in Essen unter dicht gewuchertem Gestrüpp gefunden haben. Mein Kumpel fragte: ›Ist das Dornröschen?­‹« Dornröschen sei die Maschine für die ruhigeren Touren und die »Drehorgel«, eine weitere Maschine von John für schnellere Ausfahrten geeignet.

Einer, der fast alle Treffen besucht und das ebenfalls auf seiner Kutte mit Emblemen bezeugen kann, ist Freddy. »So ein Treffen hat was. Man trifft immer wieder gute Bekannte, hat Spaß und lernt viele nette Leute kennen«, sagt er. Gleich mit der ganzen Familie sind Carmen und Christian Zünkler und deren Kinder Mika und Mina nach Stukenbrock gekommen. »Wir haben uns damals auf einem Yamaha SR 500-Treffen kennen- und lieben gelernt«, sagt Carmen Zünkler. »Die Kinder finden es inzwischen auch schon cool, mit auf dem Motorrad fahren zu dürfen«.

Wer weiß, vielleicht fährt auch die kleine Frieda, sie ist mit vier Monaten die jüngste Besucherin des Treffens, irgendwann mal Yamaha SR 500. Zusammen mit Papa hat sie schon auf der Maschine Probe gesessen und ist dabei während eines Benzingespräches ihres Vaters mit einem Bekannten, auf seinem Arm selig eingeschlafen.