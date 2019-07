Zusammen mit Pfarrer Karl-Josef Auris haben die Messdiener Lina, Calotta, Constantin, Jannik, Louis, Lars und Andreas Busch am Sonntag nach dem Gottesdienst die Fahrzeuge gesegnet. Dabei haben die Messdiener die SOS-Aufkleber verteilt. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Fahrzeugschlange scheint am Sonntagmittag vor der St.-Heinrich-Kirche in Sende kein Ende zu nehmen. Bereits zum neunten Mal in Folge setzte sich die seinerzeit durch Pastor Dietmar Walther eingeführte, inzwischen lieb gewonnene Tradition der Fahrzeugsegnung vor dem Ferienbeginn fort.

Durchgeführt von Pfarrer Karl-Josef Auris, der nach dem vorausgegangenen, sonntäglichen Gottesdienst nicht mit dem Weihwasser zu geizen schien. »Geistliche Fahrzeugwäsche«, scherzte er dabei.

»Gib uns Verantwortungsbewusstsein und lass uns nach allen Fahrten gut nach Hause kommen. Beschütze uns und alle Verkehrsteilnehmer vor Unfall und Gefahr«, betete Auris zuvor im Gottesdienst. Zum ersten Mal hatte Constantin Brhel daran teilgenommen und wurde als »Neuer« so in die Gruppe der aktiven Messdiener St. Heinrich eingeführt. Zur Einsegnung erhielt Constantin aus den Händen von Pfarrer Auris ein gesegnetes Kreuz, das er nun als Messdiener stets zum Gottesdienst mitbringen möge.

Auch Fahrräder gesegnet

Neben den zahlreichen Fahrzeugen hatten sich auch einige Personen mit ihren Fahrrädern in die Fahrzeugschlange eingereiht. »Ich fahre ja schließlich hier in Sende auch viel mit dem Fahrrad«, scherzt der Senior Antonius Große­rüschkamp und es scheint, als hätte er eine besonders großzügige Weihwasserdusche abbekommen. Mit gleich vier Fahrzeugen ist die Familie Walden wohl die Familie, die mit den meisten Fahrzeugen an der Segnung teilnimmt. Wie jedes Jahr ist auch Gisela Hörster gekommen, um sich den Segen für ihr silbernes Fahrzeug zu erbitten. »Mit dem gesegneten Fahrzeug fühle ich mich im Straßenverkehr irgendwie sicherer«, sagt auch Walter Mareck aus Sennestadt.

Und wieder taucht Pfarrer Auris den Wasserspender in den Weihwassertopf. Schließlich muss der Segen für ein ganzes Jahr reichen und gerade jetzt in den Sommerferien ist garantiert wieder mächtig was los auf den Straßen. Da kann er gar nicht genug Weihwasser verteilen.

Zusätzlich zum Weihwasser-Segen verteilten die Messdiener die Fahrer jeweils einen Aufkleber mit der Aufschrift: »SOS – Bei Lebensgefahr rufen sie bitte einen katholischen Priester.«

Doch wie hatte Pfarrer Auris gebetet: »Bewahre uns vor Unachtsamkeit, Hektik und Leichtsinn.«