Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ausdrucksstarke Tänze und packende Akrobatik – diese faszinierenden Kontraste sind am Montag in der Sporthalle des Gymnasiums aufeinander getroffen. Dort hat die Breitensportabteilung des FC Stukenbrock zum dritten Mal eine spektakuläre Show mit spannenden und sinnlichen Choreografien sowie einer Prise Clownerie geboten.

Tanz- und Akrobatikshow des FC Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

Unter Federführung der Organisatorinnen Gabi Mömerzheim (Akrobatik) und Annika Knoop (Jazz Dance) haben zwölf Formationen mit insgesamt 75 Mitwirkenden ein zweistündiges Programm auf die Bühne gebracht. Gabi Mömerzheim dankte den Trainern und allen Unterstützern.

Der Leitgedanke des sportlichen Miteinanders habe bis heute nichts an seiner Bedeutung verloren. Mit einem Gast-Auftritt begeisterte zu Beginn die »Rythm and Fun AG« der Grauthoff-Elbracht-Schule, die mit Trommelwirbel auf Pezzi-Bällen das Flair des schwarzen Kontinents in die Halle brachte. Tänze und Akrobatik-Elemente zu mitreißender Musik wechselten sich ab und ließen die Akteure über sich hinauswachsen.

Eine aufregende Vermischung von turnerischen Elementen

Die jugendlichen Jazz-Mädels boten Eleganz mit schnellen Körperbewegungen, in eine berauschende Einheit verpackt. Auch die jüngeren Tänzerinnen zeigten sich bezaubernd und »zuckersüß«. Die Akrobaten präsentierten eine aufregende Vermischung von turnerischen Elementen. Als Zuschauer blieb einem gelegentlich der Atem stehen, als sich die Turner in die Lüfte wirbelten, oder Flic-Flac, Rad und aufregende Hebefiguren wagten. Der Schlussapplaus war lang und laut, als sich alle Mitwirkenden zum großen Finale vor einem begeisterten Publikum verabschiedeten.