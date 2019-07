Von Alexandra Wittke

Dabei können Teilnehmer die Disziplinen ganz nach ihren eigenen Neigungen und Stärken wählen und das altersunabhängig.

Insgesamt vier Disziplingruppen stehen zur Verfügung. Eine erfolgreich absolvierte Disziplin je Gruppe reicht aus, um das begehrte Sportabzeichen zu erreichen. Einzige Ausnahme: Schwimmen muss jeder. Ansonsten aber steht der Spaß im Vordergrund, wie Annette Franziski vom Sportabzeichenteam erklärt. »Auch Familien können sich gemeinsam registrieren und teilnehmen.«

Damit alles ordnungsgemäß dokumentiert ist, stehen neben Franziski weitere neun Helfer bereit. Jeweils montags und mittwochs in der Zeit von 18 bis 20 Uhr misst das Sportabzeichenteam Zeiten und Weiten, notiert die Ergebnisse und gibt sie an die zentrale Auswertungsstelle in Gütersloh weiter.

Noch Zeit bis zum September

Am Montag, dem Tag des Sportabzeichens, haben die neun alle Hände voll zu tun. Passend zum Bergfest, bis Ende September, läuft die Abnahme noch, tummeln sich vor allem Familien auf dem Sportplatz hinter dem Hallenbad. Peter Wittenborg ist mit seiner Frau und den beiden Söhnen extra aus Bornholte gekommen, um noch die letzten Disziplinen zu durchlaufen. Levi muss eigentlich nur noch 30 Meter laufen. Er nutzt die Wartezeit zum Warmmachen, Kopfstand auf der neuen Hochsprungmatte reicht dem energiegeladenen Sechsjährigen völlig aus. Für ihn und seinen vierjährigen Bruder Jesper gelten die vereinfachten Regeln des Minisportabzeichens. Ihre Eltern hingegen müssen für Bronze, Silber oder Gold vorgegebene Ergebnisse erreichen. »Hier klappt es von der Organisation einfach gut«, erklärt Peter Wittenborg die Anfahrt aus der Nachbarstadt. Schöner Nebeneffekt am Montag: Nach dem Wettkampf wird sich bei Bratwurst und kühlen Getränken noch ausgetauscht.

Soweit ist Zoe noch nicht. Die Elfjährige setzt gerade zum Standsprung an. Zwei Versuche braucht die Wiederholungstäterin, bis sie das Endergebnis zufriedenstellt. »Ich mache jetzt zum sechsten Mal mit«, erklärt die Schülerin. Zwar gäbe es in der Schule auch Bundesjugendspiele, die fallen wegen Regens aber auch mal aus. Und überhaupt, »mit der ganzen Familie macht es viel mehr Spaß«.

Interessierte können noch vom 29. Juli an bis Ende September jeweils montags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr zum Training und zur Sportabzeichenabnahme ins Stadion am Ölbach kommen. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist keine Voraussetzung.