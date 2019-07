Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit einem kurzweiligen Sommerkonzert hat sich die Musikschule Samtenschnieder in die Ferien verabschiedet. Das Publikum im Kulturforum am Altenkamp spendete den Mitwirkenden viel Applaus.

Im Verlauf des etwa 90-minütigen Programms spielten diesmal die Instrumente Blockflöte und Klavier eine zentrale Rolle. Unterstützt von Musiklehrerin Angelika Samtenschnieder hatte der Blockflötennachwuchs verschiedene ein- aber auch mehrstimmig gesetzte Lieder zur Frühlings- und Sommerzeit einstudiert.

Es standen aber auch kleine Folklorestücke auf dem Programm. Für »Aura Lee«, ein Chinesenlied oder den »Yankee-Doodle« dankten die Zuhörer den jungen Musikern ebenfalls mit reichlich Beifall. Bei einigen Stücken begleitete Angelika Samtenschnieder die Blockflöten auf dem Akkordeon.

Zwischendurch gaben verschiedene talentierte Nachwuchspianisten Einblicke in ihr Repertoire. Jonathan Wölke spielte Griegs »Morgenstimmung«. Nikita Weigandt hatte den »Perückensong« ausgewählt. Und Joody Geyer stimmte ein »Menuett« an.

Viel Beifall für alle Mitwirkenden

Ganz unterschiedlich gestalteten die beiden fortgeschrittenen Schüler Albert Oberländer und Josefine Laux ihre Auftritte. Beide werden von Klavierlehrerin Huang Ting-Ting unterrichtet.

Während der junge Mann mit »Ungarischer Tanz« und »Wiener Blut« zwei Klassikstücke vorbereitet hatte, setzte die junge Dame auf Popmusik. Für ihre einfühlsame Interpretation von »All of me«, »Skinny love« und »People help the people« erntete Josefine Laux viel Applaus.

Für das Abschlussstück versammelte Musiklehrerin Angelika Samtenschnieder noch einmal alle Mitwirkenden um sich. So mancher Zuhörer musste schmunzeln, da der selbst geschriebene Liedtext bereits eine Einladung zum nächsten Konzert der Musikschule enthielt. Es soll auch in diesem Jahr traditionell im Advent stattfinden.