Von Bernd Steinbacher

Das hat der Rat während der letzten Sitzung vor der Sommerpause am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Den Ratsbürgerentscheid hat die CDU beantragt.

Die Frage lautet: »Soll die neu zu errichtende Flüchtlingsunterkunft (zweigeschossige Container-Apartmentanlage für ca. 60 Personen) im westlichen Bereich des Geländes des ehemaligen Campingplatzes am Föhrenweg an die vorhandene Bebauung angrenzend (siehe markierte Fläche auf dem beigefügten Lageplan 1) errichtet werden, statt auf dem Grundstück in Liemke an der Kaunitzer Straße zwischen den Wohnhäusern Nr. 312 und Nr. 320 (siehe markierte Fläche auf dem beigefügten Lageplan 2)?«

Auf dem Informationsblatt, das den abstimmungsberechtigen Bürgern mit den Wahlunterlagen in der Zeit vom 27. bis 30. August zugeschickt wird, sind je ein Lageplan des jeweiligen Standorts in Liemke und Schloß Holte abgedruckt, und jede Menge Informationen. Das Schreiben wurde während der Sitzung nach Wünschen aus den Fraktionen überarbeitet: Neben formalen Informationen befinden sich darauf zwei erklärende, optisch hervorgehobene Sätze: »Wenn Sie mit ›Ja‹ stimmen, befürworten Sie die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft an dem Standort Campingplatz (Lageplan 1). Wenn Sie mit ›Nein‹ stimmen, befürworten Sie die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft an dem Standort in Liemke (Lageplan 2). So soll verständlich ausgedrückt werden, worum es geht.

20 Prozent sind notwendig

Durch den nun gefassten Beschluss entscheiden die Bürger. Doch es kommt auf die Wahlbeteiligung an. Besteht weder für »Ja« noch für »Nein« eine Mehrheit von gültigen Stimmen in Höhe von 20 Prozent der Bürger, entfaltet der Bürgerentscheid keine Wirkung. Dann gilt der damalige Ratsbeschluss.

Nach dem Ratsbeschluss vom Dienstag für den Ratsbürgerentscheid ist auch die Frage müßig, ob das Bürgerbegehren einer juristischen Prüfung stand gehalten hätte. Dabei geht es um Fristen und ob der Ratsbeschluss von 2016 mit einem gleichlautenden Beschluss nur bestätigt wurde.

Das Bürgerbegehren, den Ratsbeschluss, der für ein Flüchtlingsheim in Liemke war, zu kippen, hatten Giesela Hörster, Christine Schütte-Ernst und Alexandra Pesce auf den Weg gebracht. Die drei engagieren sich in der Flüchtlingshilfe St. Johannes Schloß Holte-Stukenbrock. Die Oppositionsparteien unterstützten beim Unterschriften sammeln. »Ohne das Sammeln der Unterschriften wäre es nicht zu einem Ratsbürgerentscheid gekommen«, betonte FDP-Fraktionsvorsitzender Thor­sten Baumgart. Er bedankte sich, ebenso wie SPD, CSB und Grüne, bei den Initiatoren. Klaus Dirks (CDU) sagte zu den Flüchtlingshelfern: »Ihr Engagement verdient allergrößte Anerkennung.«

Ein Kommentar von Bernd Steinbacher

Ein dickes Lob dafür, dass der Stadtrat den Beschluss, einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen, einstimmig gefasst hat. Die Debatten zur Standortfrage waren im Rat oftmals heftig und in der Öffentlichkeit sehr breit und auch mit extremen Meinungen geführt worden.

Jetzt können die Bürger abstimmen – ein demokratisches Recht, dass verstanden werden muss. Deshalb ist es gut, dass neben notwendigen juristischen Formulierungen und Anforderungen zwei hervorgehobene, leicht verständliche Sätze in der Begründung stehen, in denen erläutert wird, was Ja oder Nein bedeuten.