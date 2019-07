Von Monika Schönfeld

»So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch« lautete das Thema, zu dem Schüler einen eigenen Zugang finden sollten. »Wir haben überlegt, welcher lokalhistorische Bezug passen könnte. Während des Krieges war hier nicht viel. Keine Kämpfe, keine Bomben. Aber das Stalag 326 war einzigartig. So etwas gab es nicht überall. Allerdings hatten Historiker das ja schon bearbeitet«, berichten die beiden Schüler. So hatten sie sich in den heimatkundlichen Veröffentlichungen von Johannes Stiewe, Günter Potthoff und Heinz Tölke informiert und waren darauf gestoßen, dass die Konflikte eigentlich erst nach Kriegsende zutage traten, als die Kriegsgefangenen befreit waren und geplündert haben.

Berichte von Zeitzeugen

»Als ich Kind war, hat mir meine Oma von Plünderungen erzählt«, sagt Franka Fockel. Ihre Großmutter Erika Brüggemann wird 92 und war bereit, ihre Erinnerungen zu erzählen. Stefanie Tölke, die Frau von Heinz Tölke, ist mit Jonas Lükes Oma befreundet, so dass der persönliche Kontakt entstand. »Besonders beeindruckt hat uns, was Heinz Tölke erzählt. Er hatte sich mit einem Kriegsgefangenen angefreundet. Als der dann nach Kriegsende plünderte, war das eine persönliche Enttäuschung für ihn.«

Diese Berichte und Aufzeichnungen von Aussagen wie »Frauen haben aus Angst vor dem Neger im Pfarrhaus übernachtet« bilden die Szenen, die Franka Fockel und Jonas Lüke selbst und etwa 15 andere gesprochen haben. Der rote Faden ist der grobe geschichtliche Abriss. Geschichtslehrer Christopher Snigula liest wie ein Nachrichtensprecher die Fakten vor. »Ein leichtes Rauschen über dem Text vermittelt den Eindruck, als wäre der Beitrag wirklich von damals.« Angedockt sind unterschiedliche Elemente. Zum Beispiel wird deutlich, was Jugendliche heute denken, allerdings erlauben sich Franka Fockel und Jonas Lüke kein Urteil. »Das muss man wertfrei stehen lassen. Aber wir können das Thema mehr ins Interesse rücken.« Zu hören sind in der 70-minütigen Audiodatei Prosatexte und ein Gedicht der beiden, ein Dialog, der wie ein Schlagabtausch wirkt und Lieder wie zum Beispiel »Das letzte Stück Brot«, das der Vokalpraktische Kurs des Gymnasiums aufgenommen hat. Geholfen hat von der Gedenkstätte Stalag Jens Hecker mit Fakten und Briefen von Kriegsgefangenen, die er zur Verfügung gestellt hat. Franka Fockel war mit dem Drei-Schulen-Theater schon vorher in der Gedenkstätte, Jonas Lüke bei einem Projekt mit Kindern von Zeitzeugen.

Bildungspartnerschaft

Die Gedenkstätte Stalag 326 ist mit Schulen in der Umgebung Bildungspartnerschaften eingegangen. 2016 kam die damalige Schulministerin Sylvia Löhrmann, um diese Arbeit zu würdigen. Junge Menschen erhalten an Original-Schauplätzen ein ganz besonderes Gefühl für Geschichte und damit auch für die Verantwortung, die sie für die Zukunft tragen. In Zusammenarbeit mit dem Haus Neuland arbeiten Jugendliche die Themen so auf, dass sie nicht langweilig sind, sondern mit unterschiedlichen Medien und Apps spannend daherkommen. »Das ist von der Sache her etwas Besonderes«, sagt Christopher Snigula. Mit seinem Kollegen Christian Schwarz gehört er zu den Pionieren der Partnerschaft mit der Gedenkstätte. Dass sich die Gedenkstättenarbeit jetzt in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe professionalisiert, wollen die Geschichtslehrer begleiten. »Da wollen wir dran bleiben. Aus rein pädagogischer Perspektive ist die Gedenkstätte Stalag unschätzbar«, sagt Snigula.