Schloß Holte-Stukenbrock (ms). »Das schönste war die Arbeit mit den Kindern. Man bekommt so viel zurück.« Annette Kleinhans (65) ist am Donnerstag vom Kollegium der Grauthoff-Elbrachtschule, von Schulleiterin Tanja Edzards, dem Schülerparlament, den Mitarbeitern des Offenen Ganztags und dem Förderverein verabschiedet worden. In der Turnhalle nahm sie Platz auf dem blauen Sofa neben dem großen Strauß Sonnenblumen. Die Kinder hatten ein Lied und ein Interview vorbereitet, zeigten alte Bilder und wünschten Annette Kleinhans alles Gute für den Ruhestand.

Annette Kleinhans wusste an ihrem ersten Schultag, dass sie Lehrerin werden wollte, als sie an ihrer »Zwergschule« ihre erste Lehrerin kennenlernte, die sie sofort mochte. Die gebürtige Rietbergern hat an der Pädagogischen Hochschule Paderborn auf Lehramt für Grund- und Hauptschulen studiert. Deutsch und Kunst waren ihre Schwerpunkte, sie hat die internationalen Malwettbewerbe der Volksbanken an den Schulen als Jurymitglied begleitet. 1979 begann sie an der Elbrachtschule, und in diesem Verbund mit der Grauthoffschule blieb sie 40 Jahre lang. Jetzt will sie mehr Zeit mit der Familie verbringen und sich um ihre Enkel kümmern. Reisen will sie und demnächst E-Bike fahren.