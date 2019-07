Die Klasse 9c hat beim Wettbewerb »Mathematik ohne Grenzen« den 2. Platz erzielt. Dafür gab es ein Preisgeld in Höhe von 225 Euro. An diesem Team-Wettbewerb nehmen weltweit 270.000 Schüler aus 30 Ländern teil. In Deutschland wird der Wettbewerb vom Gymnasium in Verl organisiert. Foto: Monika Schönfeld