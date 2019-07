Von Uschi Mickley

Das Zertifikat bescheinigt: Hier können alle Generationen einfach und bequem einkaufen. Insgesamt wurden sechs weitere Märkte im Kreis Gütersloh ausgezeichnet. Hans-Peter Obermark, Projektleiter für »Generationenfreundliches Einkaufen« vom Handelsverband Ostwestfalen-Lippe, überreichte die Zertifizierung am Freitag im Elli-Markt an der Kaunitzer Straße an den Marktleiter und Stellvertreter. »Der Elli-Markt in Schloß Holte ist sehr gut aufgestellt und hat einen hervorragenden Eindruck hinterlassen«, beschreibt Hans-Peter Obermark die Motive, die zur Zertifizierung führten.

Vorbildlich

Das Geschäft sei in vorbildlicher Weise an die Bedürfnisse älterer Menschen, Familien und mobilitätseingeschränkter Personen anpasst. Vor allem der sanitäre Bereich sei für Menschen mit Handicap gut gelöst.

Die breiten Gänge zwischen den Regalen würden älteren Menschen und Eltern Platz bieten, um mit Rollator, Elektro-Scooter oder Kinderwagen hindurch zu kommen. Als weitere Pluspunkte nannte Obermark großzügige Präsentationsflächen, eine aufgeräumte Produktdarstellung sowie eine große Anzahl von breiten Parkplätzen. Große Glasfassaden mit viel Tageslicht sorgten für eine angenehme Atmosphäre. Auch in Punkto Service und Beratung über das Warenangebot durch die Mitarbeiter habe sich der Markt ausgesprochen generationenfreundlich präsentiert.

Überdurchschnittlich

Das Qualitätszeichen »Generationenfreundliches Einkaufen« wird seit 2010 an Einzelhändler vergeben. Um es als Geschäft zu erhalten, werden insgesamt 63 Kriterien überprüft. Davon ist eine Quote von mindestens 70 Prozent der möglichen Punkte notwendig. Der Elli-Markt in Schloß Holte-Stukenbrock erreichte eine überdurchschnittliche Quote von 94,95 Prozent und ist damit Spitzenreiter im Kreis Gütersloh. »Wir freuen uns sehr, dass die Kundenzufriedenheit wächst. Außerdem wird die tägliche Arbeit der Mitarbeiter honoriert«, sagt Marktleiter Frank Zühlke.