Von Monika Schönfeld

Freizeiten 2019 Die 13- bis 16-Jährigen fahren am 12. August für zwei Wochen nach Dunière-sur-Eyrieux in Frankreich. 59 Teilnehmer werden von elf Teamern und drei Küchenkräften betreut. 37 Teilnehmer im Alter von acht bis zwölf Jahren fahren vom 27. Juli bis 10. August nach Ganderkesee bei Bremen. Sie werden von zehn Betreuern und zwei Küchenkräften betreut. Außerdem bietet die Kolpingjugend jährlich das Pfingstzeltlager an. Die Freizeiten sind in festen Häusern.

»Die Jüngeren könnten das jeden Tag spielen«, berichten Christoph Sander und Marco Brechmann, Organisatoren der Ferienfreizeiten für die Acht- bis Zwölfjährigen und der Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren. Die Kolpingjugend hat am Samstag den 40. Geburtstag der Freienfreizeiten gefeiert und einen typischen Tagesablauf im und am Jugendheim Stukenbrock nachgestellt. Da durfte das Bienenspiel nicht fehlen. Wer eine Frage richtig beantwortet oder ein »Duell« besteht, bekommt Honig.

An der Station, die Stephan Kaup betreut, versucht Oskar (4), gegen die Großen »Schere, Stein, Papier« zu gewinnen. Foto: Monika Schönfeld An der Station, die Stephan Kaup betreut, versucht Oskar (4), gegen die Großen »Schere, Stein, Papier« zu gewinnen. Foto: Monika Schönfeld

In verschiedenen Arbeitsgemeinschaften haben die 50 Besucher am Nachmittag (zum Abschlussgrillen waren noch einige mehr da) Nagelbilder oder Seifen hergestellt, Perlentiere gebastelt, mit Batiken T-Shirts verziert oder »Cornhole« gespielt, bei dem ein Säckchen in eine Kiste durch ein Loch geworfen werden muss.

Zeitstrahl und Fotos

Im »Archiv« konnten die Besucher sehen, was zu einer gelungenen Freizeit gehört. An einem Zeitstrahl wurden für jedes der 40 Jahre die beiden Ziele an die Wand gepinnt, darunter konnten Teilnehmer ihre Fotos platzieren. Die einzelnen Koffer enthalten das, was für die Spiele notwendig ist. Alte Tagebücher und in jüngster Zeit Fotobücher ließen in Erinnerungen schwelgen. Witzig ist die Schatztruhe. Seit der Freizeit 1992 wird jedes Jahr ein Gegenstand hinein gelegt, zum Beispiel 1997 »die heilige Batman-Börse der Barmherzigen«. In Dänemark hatte sich der Busfahrer an Vejers Strand im Sand festgefahren, trotz der 400 PS. Die Börse ist eine Erinnerung an dieses aufregende Ereignis.

Beim Bienenspiel wird der Stamm verteidigt. Foto: Monika Schönfeld Beim Bienenspiel wird der Stamm verteidigt. Foto: Monika Schönfeld

Wenn die Kinder Danke sagen...

Marco Brechmann (28) ist Software-Entwickler und leitet seit 2014 Freizeiten. »Das Schönste ist, wenn die Kinder Danke sagen. Dann muss ich immer heulen.« Viele nehmen sich Urlaub, um ehrenamtlich Kinder und Jugendliche zu begleiten. Christian Nagel macht seine 23. Ferienfreizeit, Frank Sauer seine 17., Klaus Manfraß seine zwölfte als Küchenfee. Nachwuchsprobleme gibt es nicht. »Wer als Teilnehmer dabei war, will später Freizeiten betreuen«, sagt Brechmann. Und der Tröstehund kommt selten zum Einsatz. »Auch wenn mal einer krank wird, ist er selten dazu zu bewegen, nach Hause zu fahren.«