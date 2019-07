Jeweils am Anfang und Ende der Jubiläumswoche kosten die Eintrittskarten am 15. sowie am 20. Juli nur die Hälfte. Attraktionen, Streetart-Künstler sowie Akrobaten, Clowns, Kinderschmink-und Schatzsuch-Aktionen bieten in der Jubiläumswoche das Überraschungsprogramm für Groß und Klein. Zum Abschluss am Samstag hat der Park bis in den späten Abend geöffnet. Internationale Streetart-Künstler, Live-Bands und eine fulminante Laser-Show setzen den Schlusspunkt.

»Uns war es wichtig, ein Programm für die ganze Familie zum Jubiläum auf die Beine zu stellen“, sagt Geschäftsführerin Elisabeth Wurms. »Wir sind ein Familienunternehmen für Familien, deshalb liegen uns diese Gäste besonders am Herzen.« Wer Afrika mitten in Deutschland Tag und Nacht erleben möchte, kann in Safari-Glamping-Zelten und Safari-Mobilheim-Lodges übernachten.

Die Eröffnung des neuen Familienrestaurants »Kattagaskar« ist für August geplant. Resort-Gäste nutzen schon jetzt einen Teil der bereits fertiggestellten Räume für Frühstück und Abendessen.