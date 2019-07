Jedenfalls gibt es Beratungsbedarf, deshalb wurde das Thema vom Rat in die Fraktionen zurückverwiesen. Im Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss soll beraten werden, wo genau und wie viel Beleuchtung in welcher Form die Adventszeit verschönern wird. In diesem Jahr muss noch einmal die alte Beleuchtung herhalten.

Stadtmarketing-Beauftragte Imke Heidotting stellte während der Ratssitzung das Beleuchtungskonzept mit vier Varianten vor. Je mehr Beleuchtung, desto teurer wird es. Nur 88 oder 148 Sterne, nur in Schloß Holte und Stukenbrock oder auch in den anderen Ortsteilen, welche Straßen werden ausgewählt – das müsste beschlossen werden. »Die Straßenlampen müssen umgerüstet und mit je einem Kabelübergangskasten und einer Steckdose versehen werden«, sagt Imke Heidotting.

Die Verwaltung hat sich umfassende Gedanken gemacht, die Politik offensichtlich auch. Christian Hayk (CDU) regte an, sich ein Meinungsbild von den Bürgern zu holen, welche Art der Beleuchtung gewünscht ist, durch Ausstellen der Sterne bei Veranstaltungen, zum Beispiel bei Summertime.

Straßenlampen müssen umgerüstet werden

Lars Pankoke (CDU) wollte alsbald die Straßenlampen umrüsten lassen und im September die Sterneauswahl beschließen, damit Weihnachten die neue Beleuchtung möglich ist. Martin Wildemann (CSB) gab zu bedenken, nicht Laternen umzurüsten, die eventuell wegkommen, zum Beispiel beim Ausbau der Bahnhofstraße. Einen Termin für einen solchen Ausbau gibt es aber noch nicht, sagte Manfred Bonensteffen, Fachbereichsleiter Tiefbau.

Matthias Altemeier (Grüne) betonte, keinen Zeitdruck zu haben, 2020 sei auch in Ordnung. Er fragte nach, ob Sponsoren Interesse haben. Bürgermeister Hubert Erich­landwehr betonte, dass eine Sponsoren-Akquise für die Verwaltung nicht leistbar sei. »Wenn einer Geld geben will, kann er das gerne tun.« Wie wäre es mit einem Aufruf »Wer sponsert einen Stern?«, legte Altemeier nach.

Metin Eser (SPD) wollte wissen, wieso am Rathaus keine Beleuchtung vorgesehen sei und hätte die Kaunitzer Straße am liebsten bis zum Elli-Markt beleuchtet. Marion Herzog (SPD) will alle Stadtteile gleich behandeln.

Keine Wünsche fürs Rathaus

»Bei dem Gespräch mit der EHG und den beiden Ortsgemeinschaften, ist kein Wunsch dahingehend geäußert worden, den Bereich des Rathauses zu beleuchten«, sagte Heidotting. Man könne mehr Sterne aufhängen, doch es habe bei der Beratung im Ausschuss zu den Kosten »tiefe Atmung« gegeben.

FDP-Fraktionsvorsitzender Thorsten Baumgart wetterte dagegen, dass 140.000 Euro außerplanmäßig bereit gestellt werden sollen. »Das treibt mich um.« Wenn eine Weihnachtsbeleuchtung gewünscht sei, könnten die Mittel in den Haushalt 2020 eingestellt werden. Altemeier meinte in Richtung CDU: »Ihr seid sonst Pfennigfuchser und jetzt diese überplanmäßige Ausgabe?« Die Grünen sind dagegen. Bruno Reinke (Grüne) kritisierte: »Das ist kein ausgegorenes Konzept.« Das wiederum wollte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr so nicht stehen lassen. »Wir wollen nichts durchdrücken. Der Wunsch kam aus der Bevölkerung, wohl auch, weil es in anderen Kommunen schön aussieht. Das Konzept ist mit Verstand entwickelt, die Varianten machen Sinn. Wir sind durch«, so der Verwaltungschef. Zurück in die Fraktionen, dann erneut in den Fachausschuss, Geld für 2020 einplanen, so sieht der Fahrplan jetzt aus.