Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) wird ab 2020 die westfälischen NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte mit 250.000 Euro pro Jahr unterstützen. Zusätzlich will der LWL in der Zeit von 2020 bis 2024 Bau- und Einrichtungsmaßnahmen in den Gedenkstätten mit jährlich 150.000 Euro fördern. Eingeschlossen ist auch die Gedenkstätte Stalag 326, die der Landschaftsverband unter seine Fittiche nehmen wird. Fördergelder werden auf Antrag vergeben.