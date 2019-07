Von Monika Schönfeld

Es ist etwas Besonderes für die Kreispolizeibehörde, eine Frau in dieser Position zu haben. 30 Prozent der 485 Polizisten im Kreis Gütersloh sind weiblich, in Führungspositionen sind allerdings nur zehn Prozent, sagt Ursula Rutschkowski, Gleichstellungsbeauftragte der Kreispolizeibehörde. »Viele Polizistinnen denken erst an Karriere, wenn die Kinder groß sind.« Das ist bei Saskia Corinth anders. Sie ist Chefin in Teilzeit mit einer 30-Stunden-Stelle. Die 40-Jährige ist verheiratet und hat Familie. »Ich fühle mich hier zu Hause«, sagt Saskia Corinth, die am Dienstag von Polizeidirektor Christoph Ingenohl und Landrat Sven-Georg Adenauer ins Amt eingeführt worden ist. »Ich kenne die Bürger und die Bürger kennen mich.«

Saskia Corinth hat 1998 mit dem Studium an der FH Bielefeld begonnen und ihre erste Stelle bei der Kreispolizei Gütersloh angetreten. Von 2001 bis 2011 war sie in Schloß Holte-Stukenbrock. »Ich wollte immer im Wach- und Wechseldienst bleiben und nie in eine andere Kreispolizeibehörde.« Vier Jahre war sie bis 2015 in der Hauptwache Gütersloh und dort Stellvertreterin des Wachdienstleiters. »Führung hat etwas mit Vorbild zu tun. Das ist mir ganz wichtig.«

2015 wurde sie Stellvertreterin von Markus Wolff, der zu Beginn des Jahres nach Bielefeld gewechselt ist. Im Januar dieses Jahres ist sie noch mal nach Gütersloh gewechselt, wurde zur Polizeihauptkommissarin befördert und hat sich mit einer Kollegin in Teilzeit eine Führungsposition geteilt. Seit Juni ist sie Leiterin der Polizeiwache für Schloß Holte-Stukenbrock und Verl, am 1. Juli hat sie ihren Dienst angetreten. Berufsbegleitend hat sie Sozialpädagogik studiert und abgeschlossen. »Ich bin in der Behörde Ansprechpartnerin für die sozialen Belange der Kollegen. Das will ich auch für die Bürger sein.«

Neue Aufgabe

Saskia Corinth freut sich auf die neue Aufgabe. Die Wache und die Kollegen kennt sie, mit ihr und ihrem Stellvertreter Tido Perret (44) sind es 20 Polizisten, davon sechs Frauen. »Mit Tido Perret arbeite ich schon seit drei Jahren zusammen.«

Den Dienst in Uniform schätzt sie als abwechslungsreich. »Man hat immer mit anderen Menschen zu tun und muss einiges auch ad hoc entscheiden.« Auch mit schwierigen Menschen lerne der Polizist umzugehen. Dass jemand gewalttätig wird, kommt vor. »Einmal hätte ich beinahe eine Faust im Gesicht gehabt.« Mit den Kollegen seien auch solche Situationen zu meistern.

Ein Lob hat sie für ihren Vorgänger. »Markus Wolff hat es geschafft, dass sich die Kollegen hier wohlfühlen. Die Stadt hat viel ins Gebäude investiert. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung läuft sehr gut.«