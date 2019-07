Von Uschi Mickley

Seine Gäste empfängt er in seiner ehemaligen Wirkungsstätte, dem heutigen »Kaffeeschuppen«, um mit ihnen die gemeinsame Zeit bei einem guten Frühstück noch einmal aufleben zu lassen: »Das ist mir eine Herzensangelegenheit.«

Humorvoller Jubilar

Mit seiner Ehefrau Waltraud, die er 1961 heiratete, eröffnete er 1986 das Lokal an der Bahnhofstraße. Dort bot das Paar bayrische Schmankerln in landestypischer Tracht. Das letzte bayrische Bier wurde 2001 gezapft, seinerzeit noch für D-Mark verkauft, dann war Schluss. Bis zur letzten Minute gab er Vollgas und war stets ein herzlicher und offener Gesprächspartner, mit dem man gerne ins Plaudern kam, weil sein frohes Naturell jede Distanz verbannte.

Seine Lebensgeschichte begann in Liemke, wo er mit einem Bruder das Licht der Welt erblickte. In der Gießerei Holter Eisenhütte fand er Arbeit und stieg zum Versandleiter auf. Dort war er für die Waage zuständig und blieb bis zur Schließung im Jahr 1966. »Das war eine interessante Zeit.«

Dann erfolgte der Einstieg in die Gastronomie. Über viele Jahre stand das Wirte-Paar bei ungezählten Zeltfesten der Region und auf Pollhans hinter der Theke, um Gerstensaft zu zapfen. Zudem verdiente er seinen Lebensunterhalt lange Zeit im Spirituosen-Handel. Von 1970 bis 1975 führte er die Gaststätte Jägerhof in Stukenbrock.

Landschaften auf Leinwand

Die Eheleute Pollmüller wurden Eltern von vier Kindern, die ihnen sechs Enkel und ein Urenkelkind schenkten. Bald wird sich die Familie um ein weiteres Urenkelkind vergrößern. Das Alter merkt man dem humorvollen Jubilar wahrlich nicht an. Während seines arbeitsreichen Berufslebens hat er viel erlebt und viel erreicht. Es blieb jedoch wenig Zeit für Privates. Über das Erlebte könnte er Bücher füllen, tut es aus Diskretionsgründen natürlich nicht. Heute genießt er es in vollen Zügen, mehr Zeit für die Familie und seine Hobbys zu haben.

Auf seinem Schreibtisch stapeln sich Ordner, in denen er Zeitungsausschnitte archiviert. Chronologisch geordnet hat er dort die wichtigen Ereignisse seiner gastronomischen Laufbahn gesammelt. Ebenfalls hat er die Entwicklung des Ortes festgehalten. In regem Austausch ist er diesbezüglich mit Heimatforscher Günter Potthoff, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbindet. Jede freie Minute verbringt er in einem Keller-Raum, wo er sich ein schmuckes Atelier eingerichtet hat. Dort frönt er seinem liebsten Hobby, der Landschaftsmalerei. Seine Vitalität erhält er sich mit Gartenarbeit und Reha-Sport.