Die Kinderferienspiele im Jugendheim Stukenbrock bringen die virtuellen Figuren auf den Boden der Tatsachen. Die Ehrenamtlichen haben die Spiele bei einem Leiter-Wochenende vorbereitet. 16 Ehrenamtliche im Alter zwischen 14 und 42 Jahren betreuen diese Woche 45 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren durch die erste Ferienwoche.

Für die Übernachtungsaktion von Donnerstag auf Freitag sind noch einige Plätze frei, Anmeldungen sind ab 14 Uhr im Jugendheim an der Holter Straße 20 möglich. »Die Ehrenamtlichen haben in der Katholischen Grundschule Werbung mit Flyern gemacht, deshalb sind wir fast ausgebucht«, sagt Jürgen Bredenbröker, Leiter des Jugendheims Stukenbrock. Am Freitag gibt’s dann zum Abschluss ein Holi-Festival in Pink. Das Déjà-Vu hat die Reste der Maisstärkebeutel seines großen Holi-Festivals gespendet.