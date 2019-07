Von Monika Schönfeld

Mehr als 30 Teilnehmer haben das Forum des Gymnasiums in ein großes Atelier verwandelt – so viele wie noch nie. Das liegt einerseits daran, dass das Atelier als Fachfortbildung für Kunstlehrer anerkannt ist. Anderseits spricht sich herum, wie hier gearbeitet wird.

Fünf Schüler des Gymnasiums und zwei Ehemalige sind dabei. Jakob Zorn (17) hat gerade Abitur gemacht und ist das zweite Mal dabei. »Das ist toll, wenn einem beim Malen jemand auf der Schulter sitzt.« Denn Christoph Kern gibt kein Thema vor. Er ermöglicht jedem, seinen Stil zu finden. Das Atelier ist komplett aus dem Schulalltag ausgekoppelt, die Schüler treffen hier auf Lehrer, aber völlig auf Augenhöhe. An Zorns Bildern gefällt Kern das abstrakte Spiel mit gegenständlichen Mitteln. Die Unterwasserwelt lässt sich komponieren und variieren.

Yasmin Wisnicki (18) hat ihre Ausbildung zur Mediengestalterin abgeschlossen und ist auf Empfehlung von Jakob Zorn dabei. Eigentlich arbeitet sie mehr digital. »Das Analoge ist aber auch wichtig, sonst verliert man den Bezug.«

Zu diesem Freundeskreis gehört Tom Cosack (18). Er gerade Abitur gemacht, beginnt eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann und »war einfach nur neugierig«. Er verfremdet ein Gesicht und lässt es dadurch surreal erscheinen.

Janine Gloger ist Kunsterzieherin in Geseke und hat Christoph Kern an der Uni kennegelernt. »Diese Woche bringt mir viel für meinen Unterricht. Das, was Christoph macht, sollte man als Lehrer schaffen: offenes Spiel und Umgang mit Bildsprache.«

Kern schiebt Vorträge über die Nutzung digitaler Programme ein. »Hilfsmittel sind zu allen Zeiten genutzt worden. Die westeuropäische Malerei ist eine große Illusionsmaschine. Religiöse Inhalte und ein Gottesbild werden mit ihr transportiert. Schon im 16. Jahrhundert ist die Camera Obskura als Hilfsmittel genutzt worden, um die Proportionen der Kardinal-Portraits erkennbarer und ähnlicher zu machen.« Bildsprache müsse wie jede Sprache gelernt werden. »Es ist ein mühevoller Prozess bis ein eigenes Werk dabei herauskommt.« 20 Jahre lang war er Lehrbeauftragter an der Uni Paderborn. Blockseminare gibt er in Gießen und Greifswald. In Neuburg an der Donau in Bayern hat er eine eigene Malschule.

Offenes Malatelier

Die Teilnehmer präsentieren ihre Arbeiten beim offenen Malatelier am Samstag, 20. Juli, ab 17 Uhr im Forum des Gymnasiums. Die Teilnehmer stehen für Fragen zur Verfügung.