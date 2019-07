Juli

Zur Wanderung am Deister ist die Abfahrt ist an diesem Sonntag, 21. Juli, mit Autos und Rucksackverpflegung um 8 Uhr am Schützenplatz Stukenbrock. Die Wanderstrecke führt Richtung Annaturm und von dort geht es über den Deisterkamm Richtung Nordmannsturm. Es gibt kleine Steigungen. Die Tour ist 15 Kilometer lang und dauert mit An- und Abfahrt sieben Stunden. Wanderführer ist Karl Förster.

August

Nelkenweg Blomberg: Start ist am Sonntag, 18. August, um 7 Uhr mit Autos und Rucksackverpflegung am Parkplatz Pollhansplatz. Die Fahrt geht ins Lipperland nach Herrentrup. Vom Parkplatz am Friedhof startet die Wanderung auf dem Nelkenwerg. Der Blick über die Landschaft macht diese Tour zu einem Erlebnis. Entlang der Wege zeugen Kirchen und Hofanlagen vom Wohlstand im Blomberger Becken. Zum Ende der Wanderung werden die Dorfkirche und die 1000-jährige Linde in Reelkirchen besichtigt. Es geht durch welliges Gelände. Die Strecke ist 22 Kilometer lang und dauert mit An- und Abfahrt acht Stunden. Wanderführer ist Klaus Glätzer.

September

Kleinenberg Lichtenau, Wildererweg: Start ist am Sonntag, 15. September, um 8 Uhr mit Autos und Rucksackverpflegung am Parkplatz Schützenhalle in Stukenbrock. Der Weg führt zu einer Wallfahrtskirche und dann durch das Sandfeld vorbei an der alten Eisenbahn. Zwei Försterkreuze sind eine Erinnerung an die vor 125 Jahren von Wilderern erschossenen Förster. Die 19 Kilometer lange Wanderung dauert mit An- und Abfahrt sieben Stunden. Wanderführer sind Heinz-Hermann Brock und Udo Schröder.

Oktober

Naturparktrails Bielefeld: Start ist am Sonntag, 13. Oktober, um 8 Uhr am Parkplatz Schützenplatz Stukenbrock. Von dort geht es mit Autos und Rucksackverpflegung zum Parkplatz Wendeschleife in Senne (Straßenbahnendstation). Diese »Naturzeitreise« führt durch den Teutoburger Wald. Auf jedem Naturparktrail werden Spuren der Veränderungen der Natur sichtbar gemacht. Zeitfenster gewähren Einblicke in die Landschaftsgeschichte. Erlebbar werden Vergangenheit und Entwicklungsabläufe. Die Tour führt 17 Kilometer durch hügeliges Gelände. Wanderführer ist Klaus Glätzer.

November

Rund um Häger: Start der Wanderung ist am Sonntag, 17. November, um 9 Uhr an der Turnhalle Pollhansplatz. Die Wanderung beginnt in Häger (Werther). Vom Parkplatz Leinenbrink geht es auf dem Grenzweg zum Rundwanderweg Häger. Die 17 Kilometer lange Tour führt teilweise über Wirtschaftswege und Straßenabschnitte durch leicht welliges Gelände. Wanderführer ist Klaus Glätzer.

Dezember

Die Jahresabschlusswanderung führt am Sonntag, 15. Dezember, vom Restaurant Friedenslinde zum Hof von Betty Steinbeck und zurück. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Restaurant Friedenslinde in Verl-Sende, Senderstraße 348. Auf dem Hof von Wanderfreundin Betty Steinbeck legen die Wanderer die traditionelle Pause mit Glühwein und Weihnachtsgebäck ein. Der Rückweg erfolgt auf alternativen Wegen durch den Holter Wald zur Friedenslinde. Gegen 15.30 Uhr beginnt dort die Jahresabschlussfeier. Bernd und Sabine Redeker führen die 13 Kilometer lange Wanderung.