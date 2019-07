Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die einen halten es für einen Marktstand, wer näher tritt, denkt an einen Schneewittchensarg: Reinhold Graute (61) hat einen Wohnwagen für sein Pedelec gebaut.

Reinhold Graute baut den Wohnwagen auf. Foto: Monika Schönfeld Reinhold Graute baut den Wohnwagen auf. Foto: Monika Schönfeld

Und es ist nicht irgendein Wohnwagen, sondern gleich eine Vier-Zimmer-Wohnung, die er auf einer Grundfläche von 1,90 mal 0,70 Metern unterbringt. Mit wenigen Handgriffen verwandelt sich die Küche in ein Schlaf-, Wohn- oder Esszimmer. Mit einem Gewicht von 80 Kilogramm kann Reinhold Graute den Anhänger mit seinem Pedelec ziehen. Allein das ist eine Schau mit dem Solarpanel, das die Batterie während der Fahrt auflädt.

Autofahrern ein schlechtes Gewissen machen

Der Maschinenbauingenieur ist ein Tüftler. »Ich habe den Ehrgeiz zu zeigen, dass man auch ohne Auto auskommen kann. Das Pedelec mit Solardach hält mich trocken, ich bin damit sehr beweglich. Und ich habe eine Anhängerkupplung und Trailer konzipiert, mit denen ich einen kleinen Anhänger für meine Einkäufe ziehen kann, eine Hunde- oder Transportbox oder eben auch einen Wohnwagen. Ich will Autofahrern ein schlechtes Gewissen machen. 95 Prozent meiner Fahrten mache ich mit dem Rad. Das Auto steht still.«

Reinhold Graute im Wohnzimmer mit Fernseher und Satellitenschüssel. Foto: Monika Schönfeld Reinhold Graute im Wohnzimmer mit Fernseher und Satellitenschüssel. Foto: Monika Schönfeld

Im Internet habe er nach einem Wohnwagen gesucht, den man ans Fahrrad hängen kann. »Die gefielen mir nicht«, sagt er. Da er die selbst gebaute Anhängerkupplung schon hatte, hat er mit Aluprofilen und normalem Material aus dem Baumarkt ein leichtes Gefährt gebaut, das den gesetzlichen Anforderungen entspricht und zum Beispiel eine Auflaufbremse hat. »Das ist die Kunst, aus Standard-Sachen etwas Spezielles zu bauen.«

Durchs Glasdach funkeln die Sterne

Um den Wohnwagen zu nutzen, wird er aufgeklappt. Das Schlafzimmer wird mit einer Luftmatratze bestückt. Durch das Glasdach kann man vor dem Einschlafen die Sterne beobachten. Wer noch nicht schlafen kann, kann im Bett fernsehen. Der Monitor steht auf einem Tischchen, auf dem auch ein Bier und Snacks Platz finden. Sechs Stunden lang hält der Akku, die Sat-Antenne wird am Wohnwagen angeklemmt. Mit einem verschiebbaren Stuhl statt Matratze wird der Wohnwagen zum Wohnzimmer, zwei Handgriffe und Graute hat ein Esszimmer mit Aussicht in die Natur. Ein Kartuschen-Gaskocher und jede Menge Stauraum und Körbe für Geschirr und Vorräte – und fertig ist die Küche. Was fehlt, ist Klo und Dusche. Da man aber üblicherweise auf einem Campingplatz steht, sind sanitäre Anlagen dort vorhanden. Ansonsten hilft auch der Klappspaten.

In fünf Minuten aufgebaut

Der Auf- und Abbau ist jeweils in fünf Minuten bewerkstelligt. Eine Tür gibt es nicht, man muss schon auf Hüfthöhe hineinsteigen.

Mit seinem Pedelec mit Solardach war Reinhold Graute auf der Spezialmesse für Fahrradzubehör in Germersheim. Dort hat er auch den Film gezeigt, wie er den Wohnwagen aufbaut »Viele wollten wissen, wie das funktioniert. Ich mache das nur aus Spaß. Einen Markt dafür sehe ich nicht.«