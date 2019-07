Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Zum Vortrag über lebensrettende Sofortmaßnahmen im DRK–Zentrum am Pastorat konnte Siegfried Kosubek nahezu 20 Teilnehmer begrüßen. In unserer komplexen Gesellschaft gebe es immer wieder Situationen, so der Vorsitzende der Senioren-Union (SU), die ein sofortiges Eingreifen oder Handeln erforderlich machen. Viele fühlten sich aber hilflos oder seien unsicher, ob sie das Richtige tun und schreckten deshalb davor zurück zu helfen.