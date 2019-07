Von Uschi Mickley

Interessierte Besucher kamen am Samstagnachmittag zur Vernissage ins Forum des Gymnasiums und blieben lange, um die Werke zu betrachten. In entspannter Atmosphäre tupfen 30 Teilnehmer bunt gemischten Alters ihre Pinsel in die Farbtöpfe hinein. Sie legen letzte Handgriffe an, um sich künstlerisch auszuprobieren und ihre Werke zu voll­enden.

»Ich habe hier viel Neues gelernt«, sagt Sina Noffz. Die ehemali

Offenes Malatelier in Schloß Holte-Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

ge Gymnasiastin ist bereits zum neunten Mal dabei. Beim Malen könne sie wunderbar entspannen, erklärt die 27-Jährige und trägt eine weitere Schicht auf ihr großformatiges Gemälde auf. Auf himmelblauem Hintergrund hat sie einen Strom-Masten gemalt und dabei die klare Liniengebung abstrahiert. »Wir sind sehr stolz auf sie. Sie hat sich extra Urlaub genommen, um mitzuwirken«, freuen sich ihre Eltern Peter und Cornelia.

Goldfisch im Taucherhelm

Surreale Aussagen stecken auch vier Bildern, die Grafikdesignerin Yasmin Wisnicki (18) fertig gestellt hat. Mit leuchtenden Farben hat sie einen Mann portraitiert, der eine brennende Zeitung hält. Spannend für die Besucher ist auch ein Motiv des Abiturienten Jakob Zorn (17), der erstmals Acrylfarben verwendet. Er hat ein Bild mit einem zweigeteilten, antiken Taucherhelm gestaltet. Erst beim näheren Hinsehen ist zu erkennen, dass darin ein Goldfisch schwimmt.

Ganz unterschiedlichen Motiven widmet sich sein ehemaliger Mitschüler Tom Cosack (18), der neben zwei Kaiser-Portraits auch einen Wasserbüffel und einen Löwen auf die Leinwand gebracht hat. »Wir haben gar nicht gewusst, welches Talent in ihm schlummert«, staunen seine Mutter Sandra Cosack und seine Großmutter Marita Austermeier, die ihm beim Malen über die Schulter schauen.

Beeindruckt zeigt sich der Berliner Künstler und Atelier-Leiter Christoph Kern sowohl vom Niveau der Bilder als auch von dem intensiven Engagement der Teilnehmer während des fünftägigen Projektes. Das Besondere sei, dass sich jeder Künstler mit seinem eigenen Thema, oder »Auseinandersetzungsgrund«, wie er es formuliert, ausdrücken könne.