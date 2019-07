In langer Schlange standen die Kinder an, um an dem Wettstreit teilzunehmen. Nach kurzer Zeit standen die Sieger und somit der Kinderhofstaat 2019 fest. Das Zepter errang Leon Schapöhler (6 Jahre alt), die Krone holte Ron Schniedermann (12 Jahre). Den Apfel sicherte sich Mareen Gebauer (9 Jahre). Königin wurde Sophie Schapöhler (12 Jahre).

Die Schützenbruderschaft konnte am Sonntagnachmittag bei besten Sommerwetter etwa 250 Gäste begrüßen. Ilona und Ulrich Pott hatten in alter Tradition in diesem Jahr ihren Hof am Furlbach zur Verfügung gestellt und sogar ihre Scheue dafür ausgeräumt. Das gab dem Fest einen besonderen Rahmen.

Brudermeister Frank Hachmann sprach seinen Dank den zahlreich anwesenden Frauen der verstorbenen Schützenbrüder aus, dass sie der Einladung gefolgt waren. Hachmann und der 2. Schriftführer Marcel Mielemeier überreichten zudem noch die Siegerpokale an den Hofstaat.

Der Hofstaat hatte ein Buffet mit selbst gebackenen Torten aufgebaut. Das fand sehr guten Anklang. Für die Kinder gab es ein Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Dosenwerfen, Stelzenlaufen und einem großen Sandhaufen zum Buddeln.

Zum späten Abend klang das Fest gemütlich aus. Alle waren sich einig, dass ein solches Fest in den folgenden Jahren wiederholt werden soll.