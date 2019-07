Von Uschi Mickley

Beim »Steinprojekt« haben sie sich mit einer alten Handwerkskunst beschäftigt und dabei erfahren, was man alles aus den kleinen Wunderwerken der Natur schaffen kann. Grob geschnitten war der Speckstein, bevor Alexander ihn in die Hände bekam. Jetzt beginnt er damit, an dem hellgrauen Würfel kräftig mit einer Feile zu raspeln. Daraus soll »BuuHuu«, der Geist aus der »Super-Mario-Welt« entstehen. »Den habe ich ganz viel geschliffen und die Ecken abgerundet«, erklärt der Zehnjährige seine Arbeit.

Herz als Kettenanhänger

Neben ihm fertigt Zoe (7) gerade ein kleines Herz, aus dem sie einen Kettenanhänger machen will. Nach Desinteresse sehen die Kinder keinesfalls aus. Es riecht nach Öl, und der Staub der weichen Steine klebt an den Händen der kleinen Künstler. Mit Sägen, Raspeln, Bohrern und Schmirgelpapier geht es unter freiem Himmel ans Werk.

Konzentriert setzen drinnen derweil Cheyenne (8) und Lena (7) Stein für Stein aufeinander. Gemeinsam errichten sie das Gebäude der Grauthoffschule in Miniatur. »Bei den Plänen haben wir viele eigene Ideen eingebracht«, erzählt Cheyenne.

»Steine üben eine große Faszination auf Kinder aus. Alle haben fleißig und konzentriert mitgearbeitet, auch wenn Geduld gefordert war«, erläutert Ulrike Böhne, Ganztagskoordinatorin der Grauthoff-Elbrachtschule, das »Steinprojekt«.

79 Schüler haben das Betreuungs-Angebot in der ersten Ferienwoche in Anspruch genommen. 40 Kinder waren in der zweiten Woche dabei. Wasserspiele, ein Ausflug ins Sennestädter Bullerbachtal und eine Schatzsuche gehören außerdem zum Ferienspaß.