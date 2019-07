Glanzlichter Open Air: Die Coverband Goldplay spielt die heißen Songs von Coldplay und bringt das Publikum im Bürgerpark am Rathaus Schloß Holte-Stukenbrock in Wallung. Die Auftaktveranstaltung ist geglückt. Foto: Uschi Mickley

Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Tropische Hitze, energiegeladene Rhythmen mit der Tribute-Band Goldplay und mehr als 1200 Besucher in Feierlaune: Heiß war das Festival »Glanzlichter Open Air« in jeder Hinsicht. Im Bürgerpark wurde am Donnerstag erstmals unter freiem Himmel eine gelungene Premiere gefeiert.