De Eckpoahl-Band aus Greffen: (von links) Ute Beckmann, Heinz Krieft, auf dem Trecker Maria Hecker, Bernhardine Schulmann an der Teufelsgeige und Heijo Vorderlandwehr an der Percussions-Mülltonne mit Klobürste als Schläger. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die gemütlichste Anreise zum Drehorgelfestival im Safariland Stukenbrock hatte wohl »De Eckpoahl-Band« aus Greffen. 50 Kilometer über Feld- und Waldwege von links nach rechts im Kreis Gütersloh. Die historischen Trecker mit Bau- und Wohnwagen am Haken haben bei einer Maximalgeschwindigkeit von 22 km/h zweieinhalb Stunden für die 50 Kilometer gebraucht.

Drehorgel-Festival im Safariland Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

Am Steuer des MAN Baujahr 1959 ist Heinz Krieft, den Hanomag Baujahr 1953 fährt sein Schwiegersohn Sebastian Garnschröder. Die Drehorgeln werden mit Bullis transportiert. Die anderen Mitglieder der Band sind Heijo Vorderlandwehr am Mülltonnen-Bass, der mit der Klobürste den Takt schlägt, Teufelsgeigenspielerin Bernhardine Schulmann und die Orgelspieler Ute Beckmann und Maria Hecker. »Wir sind das achte Mal beim Drehorgelfestival im Safariland, das erste Mal aber mit dem Trecker hier«, sagt Heinz Krieft. Die Greffener Fahne ist gehisst, der Zeltpavillon steht, abends treffen sich die Orgelspieler in gemütlicher Runde.

Organisator des 25. Drehorgelfestivals im Safariland, das vergangene Woche sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist Ferdi Bischoff. »Zur Feier des Doppeljubiläums habe ich die Duisburger Blaskapelle Musikzug Wanheim engagiert, die unter der Leitung von Bernd Hellmann für die Parkbesucher und die 41 Drehorgelspieler abends ein Konzert im Park geben wird. Die 20 Musiker bringen ihre Familien mit, um einen schönen Tag im Safariland zu erleben«, sagt Bischoff. Die Drehorgelspieler haben Instrumente dabei, die über Walzen, Lochbänder, Mikrobox oder Midi-System gesteuert werden.

Die Weingärtner Moritaten-Sänger Friedbert Hipp, Renate und Paul Füllsack haben zwei Zungen-Orgeln und eine Pfeifen-Orgel mit auf die 600 Kilometer lange Reise vom Bodensee genommen. Mit dabei sind die Enkel Julian (15) und Jannis (6) Gratzer, die das verlängerte Wochenende – in Baden-Württemberg habe gerade die Ferien angefangen – als Kurzurlaub sehen.

Eine Augenweide sind in langen Kleidern die Damen und mit Zylinder die Herren Wolfgang und Gudrun Funke aus Naumburg an der Saale mit Enkelin Alina (11) und den Euskirchenern Martina Kettges und Erwin Kratz. Und wer sich aus dem Publikum mal traute, die Orgel zu spielen, wurde mit einem Ausweis belohnt, der zum »Orgeln nach Herzenslust in der Öffentlichkeit« berechtigt.