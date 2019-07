Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). »Wir sind hinaus gegangen, den Sonnenschein zu fangen«: Anders als im »Frühtau zu Berge« ließ sich am Sonntag der Sonnenschein im Rosengarten des Altenzentrums Wiepeldoorn ohne Probleme fangen. Kein Wunder, denn die Gäste konnten mitsingen. Hermann Tauber, Alleinunterhalter aus Bielefeld, der hauptsächlich vor Senioren spielt, hatte ein Medley an Volks-, Wander- und Seemannsliedern im Gepäck, die die meisten der Besucher kennen.

Maike Österwinter, Leiterin des Begleitenden Dienstes, begrüßte die Bewohner und Gäste des Altenzentrums. »Gut, dass die Sonne nicht so knallt«, erinnerte sie an Tage der abgelaufenen Woche, an denen es draußen nicht auszuhalten gewesen sei. Wer nicht mehr so mobil ist, hat sich ans Fenster zum Rosengarten gesetzt und zugehört. Auf der Terrasse hörte zum Beispiel Wilma Borgs zu. »Ich gehe auf die 100 zu«, sagt die 95-Jährige stolz. Sie hatte Besuch von ihren ehemaligen Nachbarn, Irina Leinweber und ihrer Tochter Marie (fast zehn Jahre alt).

Den Musiksommer im Altenzentrum Wiepeldoorn gibt es seit dem Jahr 2000. Seitdem wird drei Mal im Sommer der Rosengarten zum Musikgarten. »Das wird immer gerne angenommen.«

Hermann Tauber war bereits das dritte Mal zu Gast, in zwei Wochen kommen auch Stammgäste, der Shanty-Chor »Die Luttermöwen« aus Isselhorst.