Bundestagsabgeordneter Dr. Carsten Linnemann (links) hört sich Fakten zur neu entwickelten Heizung und damit verbundene Sorgen an, Franz-Josef Schulte, Lion-Energy-Produktmanager, stellvertretender Bürgermeister Hans Schäfer, Thomas Henrichs, Geschäftsführer der Paul Henrichs Metallbearbeitung, und Thomas Hachmann, Lion-Energy-Geschäftsführer. Foto: Bernd Steinbacher

Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Strom kommt aus dem eigenen Keller, die Gasheizung produziert ihn nach Bedarf mit. Dieser Strom kostet einen Bruchteil dessen, was bei Kauf vom Stromerzeuger anfallen würde – praktisch den Gaspreis.

Das Geheimnis liegt im Inneren der Heizungsanlage. Dort sorgt eine Mikro-Dampfturbine für die Kraft des Generators, der den Strom erzeugt.

Diese Heizungsanlage stellten am Montag Thomas Henrichs, Geschäftsführer der Paul Henrichs Metall Bearbeitung (PHM), und Thomas Hachmann, Lion-Energy-Geschäftsführer aus Brilon, gemeinsam vor. Die Heizung sei hauptsächlich für alte Ein- bis Fünffamilienhäuser geeignet. In Deutschland warten 7,1 Millionen Gasheizkessel alter Bauart auf die Renovierung. Hinzu kommen noch 4,8 Millionen Ölheizkessel. Sei ein Gasanschluss vorhanden oder möglich, sei ihre Anlage eine umweltfreundliche Alternative, so die Firmenvertreter.

Als »Powerblock« auf den Markt

Zu Gast war CDU-Bundestagsabgeordneter Dr. Carsten Linnemann, Vorsitzender der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung. Stellvertretender Bürgermeister Hans Schäfer hatte ihn auf Wunsch der Unternehmer eingeladen, denn diese benötigen die Unterstützung der Politik, um ihr »innovatives Produkt« voranzubringen. Ziel soll es sein, die Gasbrennwertheizung, die unter der Bezeichnung »Powerblock« als System der Kraft-Wärme-Kopplung verkauft werden soll, im Frühjahr 2020 auf den Markt zu bringen. Nach Unternehmensangaben ist die Mikro-Dampfturbine mit Wasser geschmierten Gleitlagern sehr wartungsarm.

»Der eigene Strom wird nur bei Bedarf erzeugt, das heißt, es wird kein überschüssiger Strom ins Netz eingespeist. Wer sich so eine Anlage aufstellt, wird also kein Unternehmer«, sagt Franz-Josef Schulte, Lion-Energy-Produktmanager. Durch eigene Stromerzeugung könnten jährlich zwischen 350 und 1500 Euro Stromkosten eingespart werden. Die Anlage mit Wasser-Wärmespeicher soll bei der Markteinführung etwa 13.000 Euro plus Mehrwertsteuer kosten.

Lion Energy und PHM arbeiten seit 2016 zusammen, um dieses Mikro-Blockheizkraftwerk in den Markt zu bringen. »Die Entwicklung der Turbine begann 2012 bei uns im Haus«, sagt Henrichs. Diese Entwicklung habe etwa 2,5 Millionen Euro gekostet, die der Gesamtanlage etwa 15 Millionen Euro. »Wir sind von dem Konzept überzeugt, es gibt auf dem Markt nichts Vergleichbares für Kleinanlagen.«

Zertifizierung läuft

Bis zum Jahresende sollen 40 Altanlagen mit der neuen Turbinentechnik ausgerüstet sein. Parallel dazu läuft die Zertifizierung. »Im Idealfall könnte als Partner einer der großen deutschen Heizungsbauer einsteigen. Falls das nichts wird, machen wir das selbst mit Hilfe vorhandener Investoren. Dann rechne ich aber mit dem Widerstand des Marktes«, erklärt Henrichs. Damit meint er, dass andere Unternehmen die Vermarktung behindern könnten, beispielsweise durch Druck auf Installationsbetriebe, die dann ihre Verträge verlieren könnten.

Die Politik soll helfen, dass die CO 2 -Einsparung anerkannt und beim Energieausweis berücksichtigt wird. Erhöht werden müsste in der entsprechenden EU-Verordnung auch die Freigrenze zur Energieerzeugung von 800 auf 1200 Watt. Jetzt wird die Stromerzeugung der Heizungsanlage auf Kosten der Effektivität auf 795 Watt begrenzt, um bürokratischen Aufwand zu vermeiden.

Ein Kommentar von Bernd Steinbacher

Preiswerter Strom ohne Transportverluste, ein hoher Wirkungsgrad, weniger CO 2 -Ausstoß – das, was die beiden Firmen gemeinsam entwickelt haben, kann sich sehen lassen.

Gerade ältere Häuser lassen sich nur mit hohem Aufwand dämmen. Dies ist zudem umstritten. Nicht ohne Grund empfehlen viele Energieberater, erst einmal die Energiefresser, alte Heizungsanlagen, zu ersetzen. Wenn statt Erdgas später synthetischer Brennstoff eingesetzt werden kann, ist die Anlage aus Umweltgesichtspunkten noch attraktiver.

Doch bis sich neue Technik durchsetzt, kann es leider dauern: Es gibt bedauerlicherweise immer noch Anhänger der energie­fressenden Glühbirne. Es soll auch marktbeherrschende Unternehmen geben, die Innovationen, falls sie nicht von ihnen kommen, mit Hilfe von Lobbyisten verhindern oder den Marktzugang erschweren wollen.