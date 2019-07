Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Irische Folkmusik wird den dritten Abendmarkt der Ortsgemeinschaft Schloß Holte am Freitag, 2. August, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr begleiten. »The Young Guinnessis«, die schon zum Tag des offenen Denkmals im September am Bahnhof begeistert hatten, spielen auf. Die Band besteht aus Lukas Berens, dem Liemker David Brokherm und Sebastian Schumacher.